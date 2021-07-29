Хет-трик Гуса Тила помог «Фейеноорду» пройти в 3-й отборочный раунд Лиги конференций
22:57
«Фейеноорд» обыграл «Дриту» (3:2) во втором отборочном раунде Лиги конференций.
Хет-трик оформил 23-летний игрок «Спартака» Гус Тил, играющий в аренде за «Фейеноорд».
Лига конференций
2-й отборочный раунд
«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Дрита» (Косово) — 3:2 (1:2)
29 июля. Роттердам. Стадион «Де Кайп».
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