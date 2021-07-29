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Хет-трик Гуса Тила помог «Фейеноорду» пройти в 3-й отборочный раунд Лиги конференций

22:57
Гус Тил. Фото ФК «Фейеноорд».
Гус Тил. Фото ФК «Фейеноорд».
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«Фейеноорд» обыграл «Дриту» (3:2) во втором отборочном раунде Лиги конференций.

Хет-трик оформил 23-летний игрок «Спартака» Гус Тил, играющий в аренде за «Фейеноорд».

Лига конференций

2-й отборочный раунд

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Дрита» (Косово) — 3:2 (1:2)

29 июля. Роттердам. Стадион «Де Кайп».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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