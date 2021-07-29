Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. Результаты ответных матчей
В рамках 2-го отборочного раунда Лиги конференций прошли ответные матчи.
Лига конференций
2-й отборочный раунд
«Шахтер Кг» (Казахстан) — «Стяуа» (Румыния) — 2:1 д.в. (1:0, 1:1, 0:0). Пенальти — 5:3
Первый матч — 0:1.
29 июля. Караганда. Стадион «Shakhtyor».
«Лиепая» (Латвия) — «ЦСКА Сф» (Болгария) — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 1:3
Первый матч — 0:1.
29 июля. Лиепая. Стадион «Daugava».
«Тобол Кс» (Казахстан) — «Хайдук С» (Хорватия) — 4:1 д.в. (0:0, 3:1, 1:0)
Первый матч — 0:2.
29 июля. Кустанай. Стадион «Tcentralny».
«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Валюр» (Исландия) — 3:0 (1:0)
Первый матч — 3:0.
29 июля. Буде. Стадион «Аспмира».
«Вадуц» (Лихтенштейн) — «Уйпешт» (Венгрия) — 1:3 (1:1)
Первый матч — 1:2.
29 июля. Вадуц. Стадион «Райнпарк».
«Динамо Брс» (Белоруссия) — «Виктория Пл» (Чехия) — 1:2 (0:1)
Первый матч — 1:2.
29 июля. Брест. Стадион ОСК «Брестский».
«Сумгаит» (Азербайджан) — «Чукарички» (Сербия) — 0:2 (0:2)
Первый матч — 0:0.
29 июля. Сумгаит. Стадион «Капитал Банк Арена».
«Ворскла» (Украина) — «КуПС» (Финляндия) — 2:3 д.в. (0:0, 2:2, 0:1)
Первый матч — 2:2.
29 июля. Полтава. Стадион «Ворскла им. Бутовского».
«Левадия» (Эстония) — «Дандолк» (Ирландия) — 1:2 (1:1)
Первый матч — 2:2.
29 июля. Таллин. Стадион «Кадриорг».
«Санта-Колома» (Андорра) — «Хайберниан» (Шотландия) — 1:2 (0:0)
Первый матч — 0:3.
29 июля. Санта-Колома. Стадион центра подготовки ФАФ.
«Хеккен» (Швеция) — «Абердин» (Шотландия) — 2:0 (0:0)
Первый матч — 1:5.
29 июля. Гетеборг. Стадион «Bravida».
«Жилина» (Словакия) — «Аполлон» (Кипр) — 2:2 (1:1)
Первый матч — 3:1.
29 июля. Жилина. Стадион «Pod Dubnon Stadion (MSK Zilina)».
«Биркиркара» (Мальта) — «Олимпия Л» (Словения) — 1:0 д.в. (1:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:5
Первый матч — 0:1.
29 июля. Та Кали. Стадион «Национальный».
«Ашдод» (Израиль) — «Карабах» (Азербайджан) — 0:1 (0:1)
Первый матч — 0:0.
29 июля. Ашдод. Стадион «Yud-Alef Stadium».
БАТЭ (Белоруссия) — «Динамо Бт» (Грузия) — 1:4 (1:0)
Первый матч — 1:0.
29 июля. Борисов. Стадион «Борисов-Арена».
«Волеренга» (Норвегия) — «Гент» (Бельгия) — 2:0 (1:0)
Первый матч — 0:4.
29 июля. Осло. Стадион «Уллевол».
«Маккаби Хайфа» (Израиль) — «Динамо Тб» (Грузия) — 5:1 (2:1)
Первый матч — 2:1.
29 июля. Хайфа. Стадион «Самми Офер».
«Милсами» (Молдавия) — «Эльфсборг» (Швеция) — 0:5 (0:3)
Первый матч — 0:4.
29 июля. Оргеев. Стадион «District Sport Complex».
«Орхус» (Дания) — «Ларн» (Северная Ирландия) — 1:1 (0:1)
Первый матч — 1:2.
29 июля. Орхус. Стадион «Серес Парк».
«Русенборг» (Норвегия) — «Хабнарфьердюр» (Исландия) — 4:1 (0:0)
Первый матч — 2:0.
29 июля. Тронхейм. Стадион «Леркендаль».
«Сивасспор» (Турция) — «Петрокуб» (Молдавия) — 1:0 (0:0)
Первый матч — 1:0.
29 июля. Сивас. Стадион «4 Сентября».
«Торпедо-БелАЗ» (Белоруссия) — «Копенгаген» (Дания) — 0:5 (0:1)
Первый матч — 1:4.
29 июля. Жодино. Стадион «Торпедо».
«Хапоэль Беэр-Шева» (Израиль) — «Арда» (Болгария) — 4:0 (2:0)
Первый матч — 2:0.
29 июля. Беэр-Шева. Стадион «Тото Тернер».
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