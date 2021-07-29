Польский «Ракув» стал соперником «Рубина» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций
22:52
Польский клуб «Ракув» стал соперником «Рубина» в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций.
«Ракув» прошел клуб «Судува» из Литвы по сумме двух матчей. Причем победитель этой пары определился в ответной встрече только в серии пенальти.
Первый матч с клубом из Ченстоховы состоится 5 августа на выезде, а ответная встреча в Казани пройдет 12 числа.
Лига конференций
2-й отборочный раунд
«Ракув» (Польша) — «Судува» (Литва) — 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти — 4:3
Первый матч — 0:0.
29 июля. Ченстохова. Стадион «Municipal Football Stadium Rakow».
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