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Финал Лиги конференций: «Рома» — «Фейеноорд», смотреть прямую трансляцию матча

«Рома» сыграет с «Фейеноордом» в финале Лиги конференций в Тиране
Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Фейеноорда».
Фото Global Look Press

В среду, 25 мая, в Тиране (Албания) состоится финал Лиги конференций, в котором «Рома» сыграет против «Фейеноорда». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале турнира «Рома» по сумме двух игр обыграла «Лестер» (1:1 и 1:0), а «Фейеноорд» победил «Марсель» (3:2, 0:0).

Следить за матчем «Рома» — «Фейеноорд» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Лига конференций. Финал
25 мая, 22:00. Arena Kombetare (Тирана)
Рома
Фейеноорд

Футбол
Лига конференций
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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