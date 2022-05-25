«Рома» — «Фейеноорд»: составы команд на финал Лиги конференций

«Рома» сыграет против «Фейеноорда» в первом в истории финале Лиги конференций. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Рома»: Р.Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Залевски, Кристанте, Мхиатярн, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам.

Запасные: Фузато, Винья, Перес, Кумбула, С.Оливейра, Спинаццола, Бове, Афена-Гьян, Мэйтленд-Найлс, Верету, Эль-Шаарави, Шомуродов.

«Фейеноорд»: Бейлов, Гертрейда, Сенези, Траунер, Кекчю, Эурснес, Тил, Маласиа, Синистерра, Нелсон, Дессерс.

Запансые: Кожакору, Марсиано, Янсен, Педерсен, Й.Хендрикс, Джаханбахш, Линссен, сандлер, Волемарк, О.Хендрикс, Тоорнстра, Халл.