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«Рома» — «Фейеноорд»: составы команд на финал Лиги конференций

Иван Шитик
Корреспондент
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«Рома» сыграет против «Фейеноорда» в первом в истории финале Лиги конференций. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Рома»: Р.Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Залевски, Кристанте, Мхиатярн, Пеллегрини, Дзаньоло, Абрахам.

Запасные: Фузато, Винья, Перес, Кумбула, С.Оливейра, Спинаццола, Бове, Афена-Гьян, Мэйтленд-Найлс, Верету, Эль-Шаарави, Шомуродов.

«Фейеноорд»: Бейлов, Гертрейда, Сенези, Траунер, Кекчю, Эурснес, Тил, Маласиа, Синистерра, Нелсон, Дессерс.

Запансые: Кожакору, Марсиано, Янсен, Педерсен, Й.Хендрикс, Джаханбахш, Линссен, сандлер, Волемарк, О.Хендрикс, Тоорнстра, Халл.

ФК Рома
ФК Фейеноорд
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