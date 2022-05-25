«Рома» продала 50 тысяч билетов на общий просмотр финала Лиги конференций на домашнем стадионе

«Рома» организовала для болельщиков просмотр финала Лиги конференций на домашнем стадионе «Олимпико».

Дело в том, что УЕФА предоставил фанатам римлян только несколько тысяч билетов на еврокубковый финал. Таким образом, руководство «джаллоросси» решило организовать просмотр в Риме, установив на поле Олимпийского стадиона огромные экраны.

Как сообщает Football Italia, все 50 тысяч билетов, которые были доступны на общий просмотр матча уже проданы.

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится сегодня 25 мая в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.