Футбол
Лига конференций
Новости
Статьи Таблица Календарь Статистика
Главная
Футбол
Лига конференций

Сегодня, 09:15

Финал Лиги конференций: «Рома» — «Фейеноорд», где смотреть и во сколько начало

Сергей Ревенко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Ромы» празднуют забитый мяч.
Фото Global Look Press

Сегодня, 25 мая, в Тиране (Албания) состоится финал Лиги конференций, в котором «Рома» сыграет против «Фейеноорда». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале турнира «Рома» по сумме двух игр обыграла «Лестер» (1:1 и 1:0), а «Фейеноорд» победил «Марсель» (3:2, 0:0).

Это будет первый финал в истории нового турнира, который проводится с сезона-2021/22.

Следить за матчем «Рома» — «Фейеноорд» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Лига конференций. Финал
25 мая, 22:00. Arena Kombetare (Тирана)
Рома
Фейеноорд

Футбол
Лига конференций
ФК Рома
ФК Фейеноорд
0
Читайте также
Что будет с организмом, если есть нектарин каждый день
Миллиардер Федун застрял в Доме футбола из-за еды. Как исполком РФС запретил увеличивать число команд в РПЛ
Материалы сюжета: «Рома» — «Фейеноорд»: первый финал Лиги конференций
Фанаты «Фейеноорда» и «Ромы» устроили беспорядки в Тиране накануне финала Лиги конференций
Слот: «Мы знаем чего, ожидать от «Ромы», но всякое бывает»
Игроки «Фейеноорда» не ожидали, что дойдут до финала Лиги конференций
Тоорнстра поделился ожиданиями от финала Лиги конференций
Моуринью: «История про Особенного — это из прошлого»
Мхитарян готов сыграть в финале Лиги конференций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фанаты «Фейеноорда» и «Ромы» устроили беспорядки в Тиране накануне финала Лиги конференций
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости