Финал Лиги конференций: «Рома» — «Фейеноорд», где смотреть и во сколько начало

Сегодня, 25 мая, в Тиране (Албания) состоится финал Лиги конференций, в котором «Рома» сыграет против «Фейеноорда». Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

В полуфинале турнира «Рома» по сумме двух игр обыграла «Лестер» (1:1 и 1:0), а «Фейеноорд» победил «Марсель» (3:2, 0:0).

Это будет первый финал в истории нового турнира, который проводится с сезона-2021/22.

Следить за матчем «Рома» — «Фейеноорд» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.