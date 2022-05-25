Фанаты «Фейеноорда» и «Ромы» устроили беспорядки в Тиране накануне финала Лиги конференций

Фанаты «Фейеноорда» и «Ромы» устроили беспорядки в Тиране, где пройдет финал Лиги конференций. Как сообщает AFP, в результате актов насилия, которые произошли минимум в трех местах по городу, 10 полицейских были ранены. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применять слезоточивый газ.

Восемь болельщиков «Фейеноорда» были арестованы за избиение албанца стулом, когда он выражал свою поддержку команде «Рома». Албанского жителя пришлось доставить в больницу. Также около 200 фанатов голландской команды вступили в стычку с полицией, пытаясь добраться до места, где располагаются болельщики «Ромы».

В свою очередь, болельщики итальянского клуба также атаковали полицейских палками и камнями. Был поврежден полицейский автобус. По данным полиции, в общей сложности было арестовано 60 фанатов обеих команд.

Финал Лиги конференций между «Ромой» и «Фейеноордом» состоится завтра 25 мая в Тиране. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.