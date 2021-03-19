Гордеев считает, что дубль Тюкавина в ворота «Краснодара» не является поводом для вызова в молодежную сборную

Бывший тренер юношеской сборной России Андрей Гордеев заявил, что не видит повода вызывать форварда «Динамо» Константина Тюкавина в молодежную сборную России, несмотря на дубль в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:2).

«Все слова о том, что невызов Тюкавина в «молодежку» — преступление, мне кажется, являются популизмом. Да, он хорошо сыграл вчера, но чтобы заслужить приглашение в сборную, выступать ярко нужно не в одном-двух матчах, а на протяжении какого-то периода времени. Возможно, он заслуживает приглашения, но есть и другие кандидаты, тренерский штаб отслеживает их всех. Здесь нужно довериться выбору тренеров и не делать таких популистских заявлений. Тюкавин забил, это здорово, мы рады прогрессу молодого игрока, следим за ним. Но забить два мяча — это не повод обязательно вызвать человека в сборную», — приводит «РИА Новости» слова Гордеева.

Сборная России проведет игры группового этапа молодежного чемпионата Европы в Венгрии, первый матч против команды Исландии состоится 25 марта. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта) и Дании (31 марта).