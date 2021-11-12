Гамид Агаларов: «Абсолютно не парюсь про невызов в национальную сборную»

Нападающий молодежной сборной России Гамид Агаларов после завершения отборочного матча Евро-2023 против Словакии ответил на вопрос, не жалеет ли он о том, что не попал в главную сборную России.

— Что лучше: быть на первых ролях в молодежной сборной или на скамейке во взрослой?

— Скажу так: лучше быть там, где тебе дают игровое время и нуждаются в твоих услугах. Абсолютно не парюсь про невызов в национальную сборную. Уже говорил, что готов принести пользу молодежной сборной.

— Важно ли вам доиграть этот сезон в Уфе? Или вы считаете себя готовым перейти на более высокий уровень?

— Я двигаюсь от матча к матчу, что будет дальше — я не думаю. Выхожу на каждый матч, как на последний.

— Сегодня было видно, как вы оттягивались и в центр. Как вам комфортнее играть?

— Я старался выполнять требования главного тренера. Какую задачу поставит тренерский штаб, то и буду выполнять. Могу играть на этой же позиции и в Уфе