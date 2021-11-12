Галактионов объяснил, почему Игнатов не сыграл за молодежную сборную России в матче против Словакии
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подвел итоги матча отборочного цикла Евро-2023 против команды Словакии (3:0).
— Во время сентябрьских матчей ярко выглядел Агаларов, в октябрьских — Тюкавин. Вместе они не сыграли ни минуты. Говорит ли это о том, что мы не увидим эту связку в старте в матче против Испании?
— Помимо пары нападающих, есть еще 8 прекрасных полузащитников, которые тоже могут выйти в связке. Есть конкуренция, есть игроки, которые могут дополнять друг друга. Конкуренция растет. На сегодняшний день выбор был такой, думаю, он себя оправдал: один забил, другой отдал голевую передачу. Все требования тактического характера они выполняли. Какой будет состава на Испанию, посмотрим ближе к матчу.
— Все ли в порядке с Михаилом Игнатовым? Сегодня он не попал даже в заявку на матч.
— У нас есть определенный микроцикл после игр тура, где мы оцениваем текущее состояние игроков. Кто-то не так хорошо проявил себя в тренировочном процессе, потому что есть конкуренция. Другие футболисты на сегодняшний день выглядели предпочтительнее. У нас есть время, чтобы подготовиться к игре с Испанией. Если тот или иной футболист докажет, что он готов помочь, он будет играть, в том числе и Михаил. Травмы у него нет. Он абсолютно здоров, как и все другие игроки на сегодняшний день.
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