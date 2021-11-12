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Галактионов объяснил, почему Игнатов не сыграл за молодежную сборную России в матче против Словакии

23:00
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Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов подвел итоги матча отборочного цикла Евро-2023 против команды Словакии (3:0).

— Во время сентябрьских матчей ярко выглядел Агаларов, в октябрьских — Тюкавин. Вместе они не сыграли ни минуты. Говорит ли это о том, что мы не увидим эту связку в старте в матче против Испании?

— Помимо пары нападающих, есть еще 8 прекрасных полузащитников, которые тоже могут выйти в связке. Есть конкуренция, есть игроки, которые могут дополнять друг друга. Конкуренция растет. На сегодняшний день выбор был такой, думаю, он себя оправдал: один забил, другой отдал голевую передачу. Все требования тактического характера они выполняли. Какой будет состава на Испанию, посмотрим ближе к матчу.

— Все ли в порядке с Михаилом Игнатовым? Сегодня он не попал даже в заявку на матч.

— У нас есть определенный микроцикл после игр тура, где мы оцениваем текущее состояние игроков. Кто-то не так хорошо проявил себя в тренировочном процессе, потому что есть конкуренция. Другие футболисты на сегодняшний день выглядели предпочтительнее. У нас есть время, чтобы подготовиться к игре с Испанией. Если тот или иной футболист докажет, что он готов помочь, он будет играть, в том числе и Михаил. Травмы у него нет. Он абсолютно здоров, как и все другие игроки на сегодняшний день.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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Екатерина Звенигородская все материалы автора
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