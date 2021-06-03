Молодежная сборная России обыграла Болгарию в товарищеском матче
20:25
В товарищеском матче молодежная сборная России победила команду Болгарии (1:0).
Единственный мяч на 13-й минуте забил полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов. Игра состоялась в Софии на стадионе «Славия».
Товарищеский матч
Болгария U21 — Россия U21 — 0:1 (0:1)
Гол: Игнатов, 13.
Россия U21: Будачев, Прохин (Карпов, 60), Хлусевич (Боженов, 60), Сильянов (Степанов, 46), Кармаев (Агапов, 46), Игнатов (Карапузов, 60), Умяров (Хотулев, 75), Пруцев (Кривцов, 46), Литвинов (Кравцов, 75), Косарев (Оганесян, 60), Тюкавин (Климов, 60).
Предупреждения: Кармаев, 4. Умяров, 51. Хлусевич, 52.
3 июня. София. Стадион «Славия».
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