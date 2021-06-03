Португалия обыграла Испанию и вышла в финал молодежного чемпионата Европы
Сборная Португалии победила команду Испании (1:0) в матче 1/2 финала молодежного чемпионата Европы.
Единственный мяч в свои ворота забил Хорхе Куэнка. Во втором полуфинале сыграют сборные Голландии и Германии.
Чемпионат Европы U21
1/2 финала
Испания U21 — Португалия U21 — 0:1 (0:0)
Гол: Куэнка, 80 — в свои ворота.
Испания U21: Фернандес, Кукурелья, Куэнка, Мингеса, О.Хиль, Ману Гарсия (Сансет, 76), Диас (Пино, 66), Б.Хиль (Миранда, 46), Вильяр (Руис, 82), Субименди, Пуадо.
Португалия U21: Кошта, Далот, Конте, Диогу Лейте, Кейруш, Фернандеш (Флорентину, 51), Виейра (Педру Перейра, 90), Браганса (Бару, 65), Витинья, Леан (Тиагу Томаш, 64), Мота (Жоау Филипе, 66).
Предупреждения: Леан, 31. Диас, 57.
Судья: Нюберг (Швеция).
3 июня. Марибор. Стадион «Людски врт».
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