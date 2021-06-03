Португалия обыграла Испанию и вышла в финал молодежного чемпионата Европы

Сборная Португалии победила команду Испании (1:0) в матче 1/2 финала молодежного чемпионата Европы.

Единственный мяч в свои ворота забил Хорхе Куэнка. Во втором полуфинале сыграют сборные Голландии и Германии.

Чемпионат Европы U21

1/2 финала

Испания U21 — Португалия U21 — 0:1 (0:0)

Гол: Куэнка, 80 — в свои ворота.

Испания U21: Фернандес, Кукурелья, Куэнка, Мингеса, О.Хиль, Ману Гарсия (Сансет, 76), Диас (Пино, 66), Б.Хиль (Миранда, 46), Вильяр (Руис, 82), Субименди, Пуадо.

Португалия U21: Кошта, Далот, Конте, Диогу Лейте, Кейруш, Фернандеш (Флорентину, 51), Виейра (Педру Перейра, 90), Браганса (Бару, 65), Витинья, Леан (Тиагу Томаш, 64), Мота (Жоау Филипе, 66).

Предупреждения: Леан, 31. Диас, 57.

Судья: Нюберг (Швеция).

3 июня. Марибор. Стадион «Людски врт».