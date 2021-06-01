Потрясающий гол через себя форварда молодежной сборной Португалии в четвертьфинале Евро-2021

Сборная Португалии в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы-2021 в дополнительное время обыграла Италию со счетом 5:3.

Счет во встрече открыл форвард португальцев Дани Мота эффектным ударом через себя. Также на его счету второй мяч сборной.

Зачем португальцам Криш, если тут подрос такой мастер бисиклет? ?



А можно этого парня на взрослый Евро ? pic.twitter.com/6QIzpa5WO3 — Матч ТВ (@MatchTV) May 31, 2021

Отметим, 23-летний Мота выступает за итальянскую «Монцу».

В полуфинале Португалия встретится с Испанией. Встреча пройдет 3 июня и начнется в 22:00 мск.