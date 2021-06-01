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Потрясающий гол через себя форварда молодежной сборной Португалии в четвертьфинале Евро-2021

01:54
Дани Мота забивает в ворота молодежной сборной Италии. Фото AFP
Дани Мота забивает в ворота молодежной сборной Италии. Фото AFP

Сборная Португалии в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы-2021 в дополнительное время обыграла Италию со счетом 5:3.

Счет во встрече открыл форвард португальцев Дани Мота эффектным ударом через себя. Также на его счету второй мяч сборной.

Отметим, 23-летний Мота выступает за итальянскую «Монцу».

В полуфинале Португалия встретится с Испанией. Встреча пройдет 3 июня и начнется в 22:00 мск.

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