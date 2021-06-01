Потрясающий гол через себя форварда молодежной сборной Португалии в четвертьфинале Евро-2021
01:54
Сборная Португалии в четвертьфинале молодежного чемпионата Европы-2021 в дополнительное время обыграла Италию со счетом 5:3.
Счет во встрече открыл форвард португальцев Дани Мота эффектным ударом через себя. Также на его счету второй мяч сборной.
Зачем португальцам Криш, если тут подрос такой мастер бисиклет? ?— Матч ТВ (@MatchTV) May 31, 2021
А можно этого парня на взрослый Евро ? pic.twitter.com/6QIzpa5WO3
Отметим, 23-летний Мота выступает за итальянскую «Монцу».
В полуфинале Португалия встретится с Испанией. Встреча пройдет 3 июня и начнется в 22:00 мск.
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