«Ювентусу» вернули 15 снятых ранее очков. Команда вернулась на третье место, но дело еще не закрыто
По итогам апелляции «Ювентусу» вернули 15 очков, которые с клуба были сняты в январе по делу о фиктивном приросте капитала.
Как сообщают итальянские СМИ, гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии удовлетворила апелляцию «Ювентуса» по делу о фиктивном приросте капитала до нового разбирательства. По итогам апелляции «Юве» вернули 15 очков, которые с клуба были сняты в январе. Теперь Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола должен провести повторное рассмотрение дела.
После возврата 15 очков в таблице серии А «Старая синьора» вышла на 3-е место, обойдя «Рому», «Милан», «Интер» и другие клубы. Туринцы на два балла отстают от идущего третьим «Лацио» и на 16 — от лидера чемпионата «Наполи».
Слушание о возвращении «Ювентусу» 15 очков шло 2,5 часа
Разбирательство по апелляции «Ювентуса» прошло 19 апреля в Гарантийной коллегии. По данным Tuttosport, заседание продлилось около 2,5 часа. После него судьи удалились на совещание, но не вынесли решения. Вердикт был оглашен лишь сегодня.
При этом решение не окончательное, и «Ювентус» может снова потерять очки в суде по итогам повторного разбирательства — такая вероятность остается. Теперь Гарантийная коллегия должна в течение 30 дней обнародовать причины, почему апелляцию «Ювентуса» удовлетворили. После этого суд может назначить новое дело.
«Чисто теоретически возможно, что суд даже подтвердит снятие с клуба 15 очков. Проблема теперь в том, чтобы понять, как количественно измерить число баллов для снятия. Есть также вероятность, что наказание будет таким, какое первоначально запрашивалось федеральным прокурором, — снятие девяти очков», — пишет La Gazzetta Dello Sport.
Ясность по делу «Ювентуса» должна наступить в течение ближайшего месяца.
За что наказали «Ювентус»?
«Ювентус» был наказан за финансовые махинации в середине января 2023 года. Тогда суд Федерации футбола Италии назначил клубу наказание в виде снятия 15 очков.
Туринцев обвиняли в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов. За счет этого «Ювентус» увеличил собственный капитал на 700 миллионов евро. Туринский клуб делал это для того, чтобы документально компенсировать потери из-за рекордного трансфера Криштиану Роналду и его зарплаты, а также все потери, понесенные во время пандемии.
Издание Corriere della Sera ссылалось на отчет аудиторской компании Deloitte, которая раскрыла детали фальсификации документов. Некоторые данные за 2018, 2019 и 2020 годы не были предоставлены клубом аудиторам и лиге. Они включают в себя определенные меморандумы, служебные записки и соглашения (дополнительные письма), в основном касающиеся операций на трансферном рынке с другими командами, проведенных «Ювентусом» в предыдущие годы. Некоторые из этих операций, по версии Deloitte, привели к приросту капитала.
Боссы клуба все опровергали и отмечали, что в действительности никакого прироста не было. «Ювентус» сообщил, что все махинации принесли клубу лишь 3,6% от общего дохода с 2018 по 2021 год, то есть 60 миллионов евро из 1,675 миллиарда.
После того как история вскрылась, все руководители «Ювентуса» ушли в отставку. При этом экс-президенту Андреа Аньелли, вице-президенту Павлу Недведу и другим экс-боссам клуба могут предъявить обвинения по делу о нарушении отчетности. Все они также попали под санкции ФИФА — их отстранили от работы в турнирах под эгидой организации на разные сроки.
Новые руководители клуба — президент Джанлука Ферреро и генеральный директор Андреа Сканавино — называли наказание несправедливым. Они просили команду сплотиться и работать еще лучше. Посыл новых боссов, по данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, заключался в том, что юристы «Ювентуса» попытаются защитить интересы клуба в кабинетах, а команда должна набирать очки на поле.
В следующем туре «Юве» сыграет с лидером чемпионата «Наполи» в родных стенах. Матч теперь приобретает особый смысл, ведь туринцы вернулись в гонку за медали.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|30
|24
|3
|3
|66-21
|75
|
2
|Лацио
|30
|18
|7
|5
|49-20
|61
|
3
|Ювентус
|30
|18
|5
|7
|47-25
|59
|
4
|Рома
|30
|17
|5
|8
|42-26
|56
|
5
|Милан
|30
|15
|8
|7
|49-37
|53
|
6
|Интер
|30
|16
|3
|11
|48-34
|51
|
7
|Аталанта
|30
|14
|7
|9
|48-35
|49
|
8
|Болонья
|30
|12
|8
|10
|39-37
|44
|
9
|Фиорентина
|30
|11
|9
|10
|35-33
|42
|
10
|Сассуоло
|30
|11
|7
|12
|38-43
|40
|
11
|Торино
|30
|10
|9
|11
|31-36
|39
|
12
|Удинезе
|30
|9
|12
|9
|39-39
|39
|
13
|Монца
|30
|10
|8
|12
|35-41
|38
|
14
|Эмполи
|30
|7
|11
|12
|25-37
|32
|
15
|Салернитана
|30
|6
|12
|12
|34-50
|30
|
16
|Лечче
|30
|6
|10
|14
|26-36
|28
|
17
|Специя
|30
|5
|11
|14
|25-48
|26
|
18
|Верона
|30
|5
|8
|17
|24-43
|23
|
19
|Кремонезе
|30
|3
|10
|17
|27-54
|19
|
20
|Сампдория
|30
|3
|7
|20
|19-51
|16
|21.04
|21:45
|
Верона – Болонья
|- : -
|22.04
|16:00
|
Салернитана – Сассуоло
|- : -
|22.04
|19:00
|
Лацио – Торино
|- : -
|22.04
|21:45
|
Сампдория – Специя
|- : -
|23.04
|13:30
|
Эмполи – Интер
|- : -
|23.04
|16:00
|
Монца – Фиорентина
|- : -
|23.04
|16:00
|
Удинезе – Кремонезе
|- : -
|23.04
|19:00
|
Милан – Лечче
|- : -
|23.04
|21:45
|
Ювентус – Наполи
|- : -
|24.04
|21:45
|
Аталанта – Рома
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|14
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|17
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|28
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|21
|1
|0