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Сегодня, 21:40

«Ювентусу» вернули 15 снятых ранее очков. Команда вернулась на третье место, но дело еще не закрыто

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Ди Мария и Федерико Кьеза.
Фото Global Look Press
Заседание по делу «Ювентуса».
Фото Global Look Press
Фанаты «Ювентуса» поддерживают свою команду.
Фото Global Look Press
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Туринцы могут лишиться баллов снова.

По итогам апелляции «Ювентусу» вернули 15 очков, которые с клуба были сняты в январе по делу о фиктивном приросте капитала.

Как сообщают итальянские СМИ, гарантийная коллегия Национального олимпийского комитета Италии удовлетворила апелляцию «Ювентуса» по делу о фиктивном приросте капитала до нового разбирательства. По итогам апелляции «Юве» вернули 15 очков, которые с клуба были сняты в январе. Теперь Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола должен провести повторное рассмотрение дела.

После возврата 15 очков в таблице серии А «Старая синьора» вышла на 3-е место, обойдя «Рому», «Милан», «Интер» и другие клубы. Туринцы на два балла отстают от идущего третьим «Лацио» и на 16 — от лидера чемпионата «Наполи».

Фанаты «Ювентуса» поддерживают свою команду.
Фото Global Look Press

Слушание о возвращении «Ювентусу» 15 очков шло 2,5 часа

Разбирательство по апелляции «Ювентуса» прошло 19 апреля в Гарантийной коллегии. По данным Tuttosport, заседание продлилось около 2,5 часа. После него судьи удалились на совещание, но не вынесли решения. Вердикт был оглашен лишь сегодня.

При этом решение не окончательное, и «Ювентус» может снова потерять очки в суде по итогам повторного разбирательства — такая вероятность остается. Теперь Гарантийная коллегия должна в течение 30 дней обнародовать причины, почему апелляцию «Ювентуса» удовлетворили. После этого суд может назначить новое дело.

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«Чисто теоретически возможно, что суд даже подтвердит снятие с клуба 15 очков. Проблема теперь в том, чтобы понять, как количественно измерить число баллов для снятия. Есть также вероятность, что наказание будет таким, какое первоначально запрашивалось федеральным прокурором, — снятие девяти очков», — пишет La Gazzetta Dello Sport.

Ясность по делу «Ювентуса» должна наступить в течение ближайшего месяца.

Заседание по делу «Ювентуса».
Фото Global Look Press

За что наказали «Ювентус»?

«Ювентус» был наказан за финансовые махинации в середине января 2023 года. Тогда суд Федерации футбола Италии назначил клубу наказание в виде снятия 15 очков.

Туринцев обвиняли в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов. За счет этого «Ювентус» увеличил собственный капитал на 700 миллионов евро. Туринский клуб делал это для того, чтобы документально компенсировать потери из-за рекордного трансфера Криштиану Роналду и его зарплаты, а также все потери, понесенные во время пандемии.

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Издание Corriere della Sera ссылалось на отчет аудиторской компании Deloitte, которая раскрыла детали фальсификации документов. Некоторые данные за 2018, 2019 и 2020 годы не были предоставлены клубом аудиторам и лиге. Они включают в себя определенные меморандумы, служебные записки и соглашения (дополнительные письма), в основном касающиеся операций на трансферном рынке с другими командами, проведенных «Ювентусом» в предыдущие годы. Некоторые из этих операций, по версии Deloitte, привели к приросту капитала.

Боссы клуба все опровергали и отмечали, что в действительности никакого прироста не было. «Ювентус» сообщил, что все махинации принесли клубу лишь 3,6% от общего дохода с 2018 по 2021 год, то есть 60 миллионов евро из 1,675 миллиарда.

После того как история вскрылась, все руководители «Ювентуса» ушли в отставку. При этом экс-президенту Андреа Аньелли, вице-президенту Павлу Недведу и другим экс-боссам клуба могут предъявить обвинения по делу о нарушении отчетности. Все они также попали под санкции ФИФА — их отстранили от работы в турнирах под эгидой организации на разные сроки.

Новые руководители клуба — президент Джанлука Ферреро и генеральный директор Андреа Сканавино — называли наказание несправедливым. Они просили команду сплотиться и работать еще лучше. Посыл новых боссов, по данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, заключался в том, что юристы «Ювентуса» попытаются защитить интересы клуба в кабинетах, а команда должна набирать очки на поле.

В следующем туре «Юве» сыграет с лидером чемпионата «Наполи» в родных стенах. Матч теперь приобретает особый смысл, ведь туринцы вернулись в гонку за медали.

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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 59
4
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
5
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
6
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
7
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 30 11 9 10 35-33 42
10
 Сассуоло 30 11 7 12 38-43 40
11
 Торино 30 10 9 11 31-36 39
12
 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
13
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
15
 Салернитана 30 6 12 12 34-50 30
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 30 5 8 17 24-43 23
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 30 3 7 20 19-51 16
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Верона – Болонья
 - : -
22.04 16:00
Салернитана – Сассуоло
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Лацио – Торино
 - : -
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Сампдория – Специя
 - : -
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Эмполи – Интер
 - : -
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Монца – Фиорентина
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