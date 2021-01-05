Де Пауль и «Зенит», Де Дзерби и «Спартак»: что стоит за информацией итальянских СМИ

4 января в Италии официально открылось зимнее трансферное окно, что вызвало традиционное цунами новостей. Объясняем, откуда в них возникает российская линия.

Вал слухов

Говорят, что у депрессивных людей бывают весенние обострения. А вот у итальянских СМИ происходит зимнее. Как только открывается трансферный рынок, все спортивные (и многие другие) издания превращаются при солидной подпитке телевидения в один огромный клубок слухов. Распутать его до конца невозможно, да никто, собственно, и не пытается: чем больше фейк-ньюс вперемешку с точной или правдоподобной информацией, тем лучше и веселее всем. Журналисты, блогеры, инсайдеры ? да все кому не лень пишут, болельщики читают и обсуждают.

Трансферные новости давно стали в Италии неотъемлемой частью футбольной культуры. А на одном из каналов, Sky Sport Italia, каждый вечер во время работы трансферного окна выходит популярная и, что важно, качественная передача, посвященная именно переходам.

Клубы РПЛ в роли приманки

Во всем этом многообразии находится место и России. Реальных переговоров между нашими и итальянскими клубами бывает не так уж много, зато названия команд РПЛ часто используются на Апеннинах в качестве некоей приманки, или, прямо говоря, заманухи. Когда агентам и псевдоинсайдерам (а таких здесь хватает) надо разогреть интерес к тому или иному игроку, нередко всплывают «Зенит» или «Спартак» ? в первую очередь. Реже фигурирует «Локомотив».

Почему любят пиарить футболистов за наш счет? Потому что в Италии считается: в российской лиге ведущие клубы легко разбрасываются деньгами на трансферы и на зарплаты. При этом практически никто, кроме узкого круга специалистов, реальной ситуацией по той или иной нашей команде не владеет, а про лимит в виде восьми иностранцев в заявке на сезон знают единицы. Так что закидывай что угодно и подпитывай слух про якобы интерес со стороны кого-то из РПЛ, который опровергать никто не станет, ? и будет тебе счастье.

Де Дзерби и Де Пауль

А можно придумывать и про тренеров, какая разница. Вот, скажем, достаточно просто предположить, что главный тренер «Сассуоло» Де Дзерби якобы интересен «Спартаку», ? и понеслось! В Италии пишут, что был интерес, в России это цитируется, а потом возвращается обратно на Апеннины как российский источник. Докопаться до истины уже невозможно, зато круговорот слуха обеспечен на несколько недель. А у Де Дзерби в конце сезона как раз заканчивается контракт с «Сассуоло», самое время напомнить о себе.

Или вот, скажем, атакующий полузащитник Роберто Де Пауль из «Удинезе». Вчера и позавчера его фамилия активно муссировалась в местных СМИ. И опять упоминался «Зенит». А что на самом деле? Вот что: в прошлое трансферное окно питерцы им действительно интересовались, были даже определенные переговоры. По финансовым причинам сделка тогда не состоялась, сейчас же контактов уже нет. Сам «Удинезе» не хочет отпускать своего капитана нынешней зимой, а летом игрок хочет перейти в сильный клуб, выступающий в Лиге чемпионов, о чем сам Де Пауль недавно рассказал в интервью. Однако речь не о «Зените»: в реальности фигурируют такие итальянские монстры, как «Интер» и «Ювентус», а также команды из Испании и Англии. Однако заставить всех вовремя вспомнить о сине-бело-голубых полезно для окружения аргентинца: мол, у хавбека есть солидное предложение по зарплате. Да и самому «Удинезе» выгодно, чтобы применительно к Де Паулю почаще писали о том же «Зените» ? клубе с большими амбициями и большими деньгами.

Летом полузащитника, который явно перерос уровень провинциального «Удинезе», нужно продавать, ну а превращать трансферы лидеров в аукционы хозяева клуба из Удине умеют как мало кто другой в Италии.