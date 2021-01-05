ЦСКА ищет опорника? «Челси» пригласит Шевченко?

Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Венгерский хавбек может перейти в ЦСКА

Пожалуй, единственная проблемная позиция для красно-синих — опорная зона. Действительно, вспомните ли вы чистую «шестерку» в составе армейцев со времен Понтуса Вернблума.

По информации портала Walla, в сферу интересов ЦСКА попал опорный хавбек «Бристоль Сити» Адам Надь. Правда, агентство Careers Management Group, представляющее интересы 25-летнего венгра, в интервью «СЭ» опровергло эту информацию:

— Мы не можем подтвердить, что ЦСКА интересуется Адамом. Пока это неправда.

В этом сезоне Надь провел 15 матчей за «Бристоль Сити», в которых забил 1 гол.

«Арсенал» нашел замену Кадири

По информации «СЭ», тульский клуб арендует хавбека «Рубина» Игоря Коновалова. Сделка будет рассчитана до конца сезона-2020/21. В договоре нет опции выкупа, однако «Арсенал» будет полностью выплачивать зарплату 24-летнему футболисту.

В этом розыгрыше РПЛ Коновалов провел 7 матчей за «Рубин» во всех турнирах.

Вместе с тем, «Арсенал» решил досрочно прервать аренду опорника Абдула Кадири. 24-летний ганец вернется в киевское «Динамо». Он провел 13 матчей за туляков, в которых забил 2 гола.

Шевченко вернется в «Челси»?

Над главным тренером синих Фрэнком Лэмпардом сгустились тучи. Результаты — плохие: 4 поражения в 7 последних матчах премьер-лиги. Отношения с некоторыми футболистами напряженные.

Владелец лондонского клуба Роман Абрамович начал обдумывать вариант с увольнением Лэмпарда — поводом послужило поражение «Челси» от «Манчестер Сити» в матче 17-го тура АПЛ (1:3). Как утверждает Le10Sport, один из основных кандидатов — Андрей Шевченко, сейчас возглавляющий сборную Украины.

Вскоре руководство «Челси» должно выйти на 44-летнего специалиста и обговорить с ним детали контракта. Шевченко был игроком лондонцев с 2006 по 2009 год.

Ключевой тренерский успех специалиста — выход в финальный турнир Евро-2020 со сборной Украины.

Рамос перейдет в «Манчестер Сити»?

В это трудно поверить, но капитан «Реала» не может согласовать новый контракт с клубом из-за разногласий по зарплате. Действующее соглашение 34-летнего испанца с мадридцами заканчивается 30 июня 2021 года. С 1 января Серхио может вести переговоры с другими клубами.

По информации ESPN, за ситуацией с Рамосом активно следит «Манчестер Сити». «Горожане» готовы пригласить защитника летом в качестве свободного агента. «Реал» же испытывает финансовые трудности — клуб намерен еще раз обратиться к сотрудникам и игрокам с просьбой о повторном снижении зарплат из-за пандемии коронавируса.

В этом сезоне Рамос провел за бланкос 16 матчей, в которых забил 3 гола.

Мехле перешел в «Аталанту»

Клуб из Бергамо официально объявил о трансфере защитника «Генка» Йоакима Мехле. Контракт с 23-летним датчанином рассчитан до 30 июня 2025 года. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро (данные Transfermarkt.de).

В этом розыгрыше чемпионата Бельгии Мехле провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.