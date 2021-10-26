«Миранчук — инородное тело. Его надо отпустить на родину». В Италии поставили крест на Алексее

Местные СМИ резко критикуют хавбека «Аталанты».

В прошедшем 9-м туре серии А «Аталанта» сделала домашнюю ничью (1:1) с «Удинезе». А в среду команду Джанпьеро Гасперини ждет следующий матч — в Генуе против «Сампдории».

За встречу с удинцами полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук получил от La Gazzetta dello Sport самую низкую оценку в команде — 4,5. Комментарий к ней исчерпывающий: «Никакой. Так небрежно отправил мяч в сторону Муриэля, что вместо голевого шанса «Аталанта» чуть было не получила опаснейшую контратаку на свои ворота».

Издание L'Eco di Bergamo поставило Миранчуку немногим больше — 5.0. «К сожалению, русский в очередной раз выглядел апатичным. Он вроде бы исполнял роль форварда и справа, и в центре, но был совершенно неосязаем. Миранчук не борется, и в таком состоянии бесполезно держать его в «Аталанте», — таков вывод газеты.

Во вторник L'Eco di Bergamo, которая каждый день отводит несколько страниц под освещение местного клуба, пошла еще дальше. Журналист Пьетро Серина, главный эксперт этого СМИ по «Аталанте», освещающий все ее матчи, опубликовал большой материал о проблемных футболистах. В заголовок вынесены две фамилии — Муссо и Миранчук. Проблемы голкипера Муссо нас не волнуют. В отличие от мнения постоянно живущего мыслями об «Аталанте» журналиста о нашем хавбеке.

Итальянские СМИ об игре Алексея Миранчука.

«Второй больной вопрос (первый — тот самый нестабильный Муссо. — Прим. Г.К.) — это Алексей Миранчук. Этот парень меняется в худшую сторону, что вызывает беспокойство. И оно рождено в первую очередь тем, что совсем не убеждает самоотдача русского: он не выглядит человеком, готовым к самоотверженной игре за команду. Когда Алексей приехал летом 2020 года из Москвы, его подавали нам как нового феномена советского (именно так в оригинале. — Прим. Г.К.) футбола. И Миранчук начал в «Аталанте» действительно хорошо, если брать соотношение времени на поле с голами. Ему хватило 14 минут, чтобы забить в своем первом же матче в новом клубе в Лиге чемпионов, а затем 36, чтобы поразить ворота «Интера» в дебютной встрече серии А. И все мы дружно сказали себе: если Миранчук добавит в физической силе и злости, получит время на адаптацию, то в «Аталанте» станет одной звездой больше.

И вот сейчас прошло 14 месяцев с момента появления Миранчука в Бергамо. Количество минут на старте нынешнего сезона выросло, а вот эффективность по сравнению с прошлым годом резко упала. За 237 минут, которые Алексей отыграл в общей сложности в семи встречах, он лишь раз поучаствовал в голевой комбинации — при счете 2:2 против «Вильярреала», — отдав пас на Гозенса. Вызывает вопросы не его левая нога, которой русский владеет отменно, а его незаметность. Да, застенчивость — это от природы, но Миранчуку давно пора бы понять, что в итальянском футболе с таким характером далеко не уедешь.

С каждым новым матчем Алексей все больше отдаляется от команды, он выглядит в ней инородным телом. И уже складывается окончательное впечатление, что та самая адаптация невозможна в принципе. Наверное, в такой ситуации лучшим вариантом для клуба было бы отпустить Миранчука обратно на родину и, отбив хотя бы часть инвестиций в него, вложиться в другого атакующего исполнителя".