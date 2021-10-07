«Ему надо научиться основам уважения, прежде чем учить итальянский». Вместо «Локомотива» Рангник мог управлять «Миланом»

Кажется, сейчас там все довольны, что этого не случилось.

Это сейчас у «Милана» все хорошо: повторение лучшего результата в серии А после семи первых туров с тех пор, как ввели трехочковую систему. Лига чемпионов, где россонери выглядят вполне конкурентоспособно, несмотря на два поражения. И бонусом — красивые истории вроде продолжения династии Мальдини.

Но два года назад атмосфера была совсем иной. Тогда после семи туров «Милан» плелся на 14-м месте, одержав всего три победы. Закончилось все отставкой главного тренера Марко Джампаоло как раз после семи матчей. Обычно после побед не увольняют, но ему указали на дверь после гостевого выигрыша у «Дженоа». И это притом, что Джампаоло принял россонери перед стартом сезона, но даже не получил времени на адаптацию и реализацию своих идей.

Вместо него назначили Стефано Пиоли. Тренера, который до «Милана» успел поработать в 13 командах, но лишь в «Болонье» продержался дольше двух сезонов. Фанаты негодовали, а хэштег #PioliOut быстро вырвался в тренды Twitter. Начало и правда было так себе: в десяти турах до Нового года россонери набрали только 12 очков, одержав три победы, а под Рождество потерпели кошмарный разгром от «Аталанты» — 0:5.

Пиоли и так казался временщиком, задача которого — просто довести до конца очередной потерянный сезон, а на фоне таких результатов поиск нового тренера выглядел уже необходимостью. Именно тогда, в конце 2019-го, применительно к «Милану» стало все чаще звучать имя Ральфа Рангника, который в тот момент занимал пост главы отдела спорта и развития концерна «Ред Булл». Если полистать новости по тегу «Рангник», то зимой-2020/21 сообщения об интересе россонери будут довольно регулярными, причем как из итальянских, так и из немецких источников.

Причем Рангнику готовы были дать максимально широкие полномочия — он бы выполнял функции и главного тренера, и спортивного директора. Сам он все это, разумеется, опровергал, но следом шли такие фразы: «Я доволен своей нынешней ролью, но в футболе никогда нельзя говорить никогда. Я достаточно молод, чтобы вернуться к тренерской работе».

В январе «Милан» подписал Златана Ибрагимовича — идея исходила от Звонимира Бобана и Паоло Мальдини, которые занимали в клубе должности директора и технического директора. «В последние недели я разговаривал с ними чаще, чем со своей женой», — так швед комментировал вклад двух функционеров в эту сделку.

Совпадение или нет, но после этого дела у команды постепенно стали налаживаться. До того как сезон был прерван из-за пандемии, «Милан» взял 15 очков в восьми турах.

Однако приход Рангника казался неизбежным. Тем более что немец был креатурой генерального директора «Милана» Ивана Газидиса. Но в итоге все обернулось грандиозным скандалом.

В конце февраля Бобан дал интервью La Gazzetta dello Sport, в котором резко раскритиковал Газидиса, который, по его словам, вел переговоры с Рангником за спиной у всех. «Неприятно говорить об этом. Самое ужасное, что это дестабилизирует ситуацию, хотя команда начинает прогрессировать и уже видны плоды работы Стефано Пиоли. То, что Газидис нас даже не предупредил, — проявление неуважения с его стороны. Это не в стиле «Милана». По крайней мере, я не припомню, чтобы наш клуб когда-либо так поступал. Мы должны быть едины, а единство подразумевает уважение. Мы уже поговорили с Газидисом о том, что произошло. Нужно срочно провести встречу с владельцами «Милана», это для блага клуба», — негодовал хорват.

Бобану это интервью в итоге стоило работы. Через неделю он был уволен — в клубе посчитали, что он нарушил корпоративную этику.

Одновременно с этим La Gazzetta dello Sport еще раз написала, что «Милан» предложил немцу трехлетний контракт.

Пандемия поставила все на паузу, но уже в мае на лентах вновь замелькали новости из серии «руководство «Милана» встретится с Рангником на следующей неделе», «Милан» договорился с Рангником, Мальдини покинет клуб», «Рангник согласовал контракт с «Миланом». Он займет сразу две должности в клубе».

Сам он тоже уже не особенно стеснялся. «Не могу полностью исключить вероятность прихода в «Милан». Клуб делал запрос насчет моей доступности, а я посоветовал обратиться к моему агенту и в «Ред Булл». Финансовый аспект меня не интересует. Мне нужно определенное влияние. Это не то же самое, что власть, но в некоторых ситуациях власть тоже нужна, чтобы происходили нужные процессы», — рассуждал Рангник.

На что получил жесткий ответ от Мальдини, который посоветовал немцу поучиться основам уважения: «Я никогда не разговаривая с Рангником и не понимаю, на чем основаны его заявления, в том числе потому, что владельцы «Милана» мне никогда ничего не говорили о нем. Некоторые соображения, однако, нужно изложить. Немецкий тренер, фактически говоря о роли с управленческими полномочиями как в спортивной, так и в технической областях, вторгается в области, в которых профессионалы работают в соответствии с контрактами. Так что у меня есть пара советов для него. Ему надо научиться основам уважения, прежде чем учить итальянский язык, так как его коллеги, несмотря на многие трудности в данный момент, пытаются завершить сезон в очень профессиональной манере, ставя благо для «Милана» выше личной гордости».

Но главной причиной, почему Рангник в итоге так и не оказался в «Милане», стали даже не эти слова Мальдини, а результаты команды после возобновления сезона. россонери выиграли девять матчей из 11 при двух ничьих, взлетели на 6-е место в таблице и пробились в Лигу Европы. Увольнять Пиоли, а заодно и Мальдини, и приводить Рангника в такой ситуации Газидис не решился.

«Милан» отлично выступал с момента возобновления чемпионата. Было бы неразумно приходить в эту команду сейчас, с какой стороны ни посмотри. Если бы я поставил себя на место фанатов «Милана», спортивного директора клуба или игроков, я бы вряд ли понял, зачем команде нужны изменения после такого положительного периода», — констатировал сам немец в интервью Suddeutsche Zeitung.

В сезоне-2020/21 «Милан» стал вторым и спустя семь лет вернулся в Лигу чемпионов. Пиоли до сих пор работает, ну а сам Рангник в итоге реализует свои управленческие идеи в «Локомотиве».