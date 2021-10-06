Эудженио Соррентино, который возглавляет бергамское издание Terzo Tempo Sport Magazine, прокомментировал для «СЭ» ситуацию с Миранчуком.

Алексей Миранчук никак не станет в «Аталанте» игроком стартового состава, а в последнее время и на замену выходит крайне редко. В Италии даже начали писать о том, что зимой россиянин покинет команду Гасперини — сообщение об этом появилось в Calciomercato.

«СЭ» решил узнать, что думают о ситуации в Бергамо и обратился к Эудженио Соррентино, возглавляющему бергамское издание Terzo Tempo Sport Magazine.

— Второй год задаю главному тренеру Гасперини вопросы про Миранчука, — начал Соррентино. — Я с большой симпатией отношусь к России и очень надеялся, что игрок из вашей страны сможет стать в Бергамо заметной фигурой. Но вот уже в разгаре второй сезон с участием Миранчука, а он так и остался игроком скамейки запасных. Более того, в последнее время Алексей вообще исчез с поля, даже на замену не выходит.

Вот почему я и пытаюсь выяснить у Гасперини, в чем же все-таки дело. С каждым моим новым вопросом главный тренер «Аталанты» раздражается, кажется, все больше и больше. Накануне матча «Аталанты» с «Миланом» он ответил мне, что с человеческой точки зрения у него нет никаких претензий к Миранчуку, который является очень положительным со всех точек зрения парнем и которому нет вопросов в тренировочном процессе. А на поле Миранчук не появляется исключительно из тактических соображений.

В переводе с языка Гасперини это означает, что за все это время тренер так и не понял, на какой позиции и в какой роли Миранчук может приносить максимальную пользу команде. Подтверждается то, что мне казалось с самого начала, но все время не хотелось признавать: когда покупали Миранчука, Гасперини лишь в слишком общих чертах понимал, что из себя представляет этот футболист. Сегодня очевидно, что Алексей, к сожалению, просто не вписывается в схемы и модель игры Гасперини, хоть тот уже перепробовал кучу вариантов.

По состоянию на сегодняшний день я не слышал и не читал о том, чтобы у Миранчука были конкретные предложения от других клубов. Но если дело так пойдет и дальше, то есть Миранчук не будет даже выходить на замену, то «Аталанта» вполне может решить продать россиянина или отдать его в аренду уже в январе, почему нет?

Если позицию Гасперини я начинаю понимать, то что думает сам Миранчук о своем пребывании в Бергамо, мне неизвестно. Не читал и не видел ни одного интервью с ним, не знаю, что у него на душе. У меня вообще иной раз складывается такое впечатление, что это человек-невидимка, настолько он незаметен по жизни. Несколько раз видел Миранчука в аэропорту, когда он улетал куда-то вместе с командой: он какой-то отрешенный, одинокий, словно сам по себе. Как себя вести, это, безусловно, его личное дело: возможно, у Алексея просто закрытый характер. Но беда в том, что с подобной закрытостью и даже отчужденностью Миранчуку объективно сложно ярко проявить себя в такой стране, как Италия.