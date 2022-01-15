«Репутация Шевченко не сильно пострадала. Ну а что он мог сделать с мертвым «Дженоа»? Взгляд из Украины
— «Дженоа» расстался с Шевченко. Как думаете, можем ли мы увидеть легенду украинского футбола во главе сборной Польши, которой в марте играть с Россией?
— Все зависит от условий, на которых его контракт сейчас был расторгнут. Дозволяется ли ему работать в ближайшее время где-либо еще? Распространяется ли это ограничение только на серию А? Просто если он устроится на работу, то, не исключено, лишится этих денег. Нет смысла гадать. Правду знает только Шевченко.
— Но ведь сборная Польша вряд ли как-то пересекается с интересами «Дженоа».
— Шевченко и его штабу сейчас выплатят 20 миллионов. За что? Итальянцы, значит, платят ему зарплату за то время, что он будет работать в сборной Польше? Выглядит несколько бредово, согласитесь. Это уже, скажем так, бизнес-вопрос. По идее, если Шевченко очень заинтересован в сборной Польше, он должен был пойти на понижение неустойки.
— Думаете, Шевченко возьмет паузу?
— Мне кажется, для него было бы полезнее сделать некоторый перерыв в карьере, чтобы забылась история с «Дженоа».
— Работа в Генуе — полный провал?
— Считаю, никто из серьезных специалистов винить Шевченко не будет. Да, он не сотворил чуда с этой откровенно хромой и полумертвой командой.
— Зачем же он туда пошел?
— Резонный вопрос. Неужели он не видел, что ничего не сделает с «Дженоа»?
— Но ведь с чего-то надо начинать карьеру клубного тренера.
— Встречал я и посимпатичнее точки отсчета. Тут дело даже не в чемпионате, не в дивизионе, а в перспективах проекта, в который ты идешь. Работы бывают разные.
— Значит, вы считаете, что шансов успешно поработать в «Дженоа» у Шевченко не было изначально?
— Да. Эта команда была обречена. Честно говоря, не представляю, каким трактором можно было вытащить этого бегемота из болота... Если только сейчас не последуют сумасшедшие трансферы. Странно... Раз у них есть такие деньги на компенсацию Шевченко, почему же тогда не покупать игроков? Все это выглядит довольно несерьезно.
— Не думаете, что этот неудачный опыт все-таки поставит крест на мечте Шевченко поработать в «Милане»?
— На мой взгляд, репутация Шевченко за время работы в «Дженоа», если и пострадала, то несильно. Ему могут предъявить претензии за юношеский авантюризм, но не за какой-то профессиональный ляп. Говорить о том, что он что-то развалил в этом клубе, нельзя. Шевченко уже пришел туда на руины! Ну а за что его критиковать? Серьезной неудачей был только матч со «Специей». Все остальное? Он проигрывал то, что и должен был проиграть. Его команда была объективно слабее тех соперников.
— А может быть, ему следовало пойти по пути Станислава Черчесова, который работал в Польше, а теперь — в Венгрии?
— Мы не знаем, какие у Шевченко были варианты. Кроме того, сразу бросается в глаза его заточенность на итальянский футбол. У Черчесова такой заточенности на Австрию, как я понимаю, нет. Шевченко — гражданин мира. Этим все сказано.
— То есть он в дальнейшем будет нацеливаться именно на Италию?
— Думаю, да. В Италии он считается культовым персонажем, владеет языком.
— Можете себе представить его во главе киевского «Динамо»?
— Не знаю. Ведь пока Шевченко как клубный тренер для меня — абсолютно непонятная фигура. И «Дженоа» в этом плане добавил не очень много информации. Для того, чтобы он пришел в киевское «Динамо», Шевченко должен проявить себя на какой-то клубной работе.
— У Шевченко есть внутреннее табу на работу в российских клубах?
— Сложный вопрос вы задаете... С одной стороны, он поддерживает прекрасные отношения с россиянами, с которыми знаком. И не пытается возводить какие-то политические барьеры. С другой — его слишком многое связывает с Украиной. И приход его в российский футбол вызвал бы здесь такой скандал... В общем, я отвечу так: скорее нет, чем да.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|20
|15
|4
|1
|51-16
|49
|
2
|Милан
|21
|15
|3
|3
|46-23
|48
|
3
|Наполи
|21
|13
|4
|4
|37-15
|43
|
4
|Аталанта
|20
|12
|5
|3
|44-26
|41
|
5
|Ювентус
|21
|11
|5
|5
|32-21
|38
|
6
|Рома
|21
|10
|2
|9
|35-28
|32
|
7
|Фиорентина
|20
|10
|2
|8
|34-29
|32
|
8
|Лацио
|21
|9
|5
|7
|43-39
|32
|
9
|Торино
|21
|9
|4
|8
|29-20
|31
|
10
|Сассуоло
|21
|7
|7
|7
|36-33
|28
|
11
|Эмполи
|21
|8
|4
|9
|34-42
|28
|
12
|Верона
|21
|7
|6
|8
|37-35
|27
|
13
|Болонья
|20
|8
|3
|9
|28-33
|27
|
14
|Удинезе
|19
|4
|8
|7
|28-34
|20
|
15
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
16
|Специя
|21
|5
|4
|12
|21-41
|19
|
17
|Венеция
|20
|4
|5
|11
|18-37
|17
|
18
|Кальяри
|21
|3
|7
|11
|21-42
|16
|
19
|Дженоа
|21
|1
|9
|11
|20-39
|12
|
20
|Салернитана
|19
|3
|2
|14
|13-43
|11
|15.01
|17:00
|
Сампдория – Торино
|1 : 2
|15.01
|20:00
|
Салернитана – Лацио
|- : -
|15.01
|22:45
|
Ювентус – Удинезе
|- : -
|16.01
|14:30
|
Сассуоло – Верона
|- : -
|16.01
|17:00
|
Венеция – Эмполи
|- : -
|16.01
|20:00
|
Рома – Кальяри
|- : -
|16.01
|22:45
|
Аталанта – Интер
|- : -
|17.01
|20:30
|
Болонья – Наполи
|- : -
|17.01
|20:30
|
Милан – Специя
|- : -
|17.01
|22:45
|
Фиорентина – Дженоа
|- : -
|Г
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|16
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|15
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|18
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|18
|1
|8
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|13
|1
|7