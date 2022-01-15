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«Репутация Шевченко не сильно пострадала. Ну а что он мог сделать с мертвым «Дженоа»? Взгляд из Украины

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Андрей Шевченко.
Фото «СЭ»
Известный украинский футбольный журналист Артем Франков — о решении «Дженоа» уволить Андрея Шевченко с поста главного тренера.

— «Дженоа» расстался с Шевченко. Как думаете, можем ли мы увидеть легенду украинского футбола во главе сборной Польши, которой в марте играть с Россией?

— Все зависит от условий, на которых его контракт сейчас был расторгнут. Дозволяется ли ему работать в ближайшее время где-либо еще? Распространяется ли это ограничение только на серию А? Просто если он устроится на работу, то, не исключено, лишится этих денег. Нет смысла гадать. Правду знает только Шевченко.

Андрей Шевченко. Шевченко уволили из «Дженоа» после ужасных результатов. Что теперь будет с трансфером Миранчука?

— Но ведь сборная Польша вряд ли как-то пересекается с интересами «Дженоа».

— Шевченко и его штабу сейчас выплатят 20 миллионов. За что? Итальянцы, значит, платят ему зарплату за то время, что он будет работать в сборной Польше? Выглядит несколько бредово, согласитесь. Это уже, скажем так, бизнес-вопрос. По идее, если Шевченко очень заинтересован в сборной Польше, он должен был пойти на понижение неустойки.

— Думаете, Шевченко возьмет паузу?

— Мне кажется, для него было бы полезнее сделать некоторый перерыв в карьере, чтобы забылась история с «Дженоа».

— Работа в Генуе — полный провал?

— Считаю, никто из серьезных специалистов винить Шевченко не будет. Да, он не сотворил чуда с этой откровенно хромой и полумертвой командой.

— Зачем же он туда пошел?

— Резонный вопрос. Неужели он не видел, что ничего не сделает с «Дженоа»?

— Но ведь с чего-то надо начинать карьеру клубного тренера.

— Встречал я и посимпатичнее точки отсчета. Тут дело даже не в чемпионате, не в дивизионе, а в перспективах проекта, в который ты идешь. Работы бывают разные.

— Значит, вы считаете, что шансов успешно поработать в «Дженоа» у Шевченко не было изначально?

— Да. Эта команда была обречена. Честно говоря, не представляю, каким трактором можно было вытащить этого бегемота из болота... Если только сейчас не последуют сумасшедшие трансферы. Странно... Раз у них есть такие деньги на компенсацию Шевченко, почему же тогда не покупать игроков? Все это выглядит довольно несерьезно.

— Не думаете, что этот неудачный опыт все-таки поставит крест на мечте Шевченко поработать в «Милане»?

— На мой взгляд, репутация Шевченко за время работы в «Дженоа», если и пострадала, то несильно. Ему могут предъявить претензии за юношеский авантюризм, но не за какой-то профессиональный ляп. Говорить о том, что он что-то развалил в этом клубе, нельзя. Шевченко уже пришел туда на руины! Ну а за что его критиковать? Серьезной неудачей был только матч со «Специей». Все остальное? Он проигрывал то, что и должен был проиграть. Его команда была объективно слабее тех соперников.

— А может быть, ему следовало пойти по пути Станислава Черчесова, который работал в Польше, а теперь — в Венгрии?

— Мы не знаем, какие у Шевченко были варианты. Кроме того, сразу бросается в глаза его заточенность на итальянский футбол. У Черчесова такой заточенности на Австрию, как я понимаю, нет. Шевченко — гражданин мира. Этим все сказано.

— То есть он в дальнейшем будет нацеливаться именно на Италию?

— Думаю, да. В Италии он считается культовым персонажем, владеет языком.

— Можете себе представить его во главе киевского «Динамо»?

— Не знаю. Ведь пока Шевченко как клубный тренер для меня — абсолютно непонятная фигура. И «Дженоа» в этом плане добавил не очень много информации. Для того, чтобы он пришел в киевское «Динамо», Шевченко должен проявить себя на какой-то клубной работе.

— У Шевченко есть внутреннее табу на работу в российских клубах?

— Сложный вопрос вы задаете... С одной стороны, он поддерживает прекрасные отношения с россиянами, с которыми знаком. И не пытается возводить какие-то политические барьеры. С другой — его слишком многое связывает с Украиной. И приход его в российский футбол вызвал бы здесь такой скандал... В общем, я отвечу так: скорее нет, чем да.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
Андрей Шевченко
Футбол
ФК Дженоа
серия А
8
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Шевченко уволили из «Дженоа» после ужасных результатов. Что теперь будет с трансфером Миранчука?
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 19 3 2 14 13-43 11
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.01 17:00
Сампдория – Торино
 1 : 2
15.01 20:00
Салернитана – Лацио
 - : -
15.01 22:45
Ювентус – Удинезе
 - : -
16.01 14:30
Сассуоло – Верона
 - : -
16.01 17:00
Венеция – Эмполи
 - : -
16.01 20:00
Рома – Кальяри
 - : -
16.01 22:45
Аталанта – Интер
 - : -
17.01 20:30
Болонья – Наполи
 - : -
17.01 20:30
Милан – Специя
 - : -
17.01 22:45
Фиорентина – Дженоа
 - : -
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Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 16
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 15
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 5
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 18 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 18 1 8
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 13 1 7
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