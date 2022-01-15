«Репутация Шевченко не сильно пострадала. Ну а что он мог сделать с мертвым «Дженоа»? Взгляд из Украины

Известный украинский футбольный журналист Артем Франков — о решении «Дженоа» уволить Андрея Шевченко с поста главного тренера.

— «Дженоа» расстался с Шевченко. Как думаете, можем ли мы увидеть легенду украинского футбола во главе сборной Польши, которой в марте играть с Россией?

— Все зависит от условий, на которых его контракт сейчас был расторгнут. Дозволяется ли ему работать в ближайшее время где-либо еще? Распространяется ли это ограничение только на серию А? Просто если он устроится на работу, то, не исключено, лишится этих денег. Нет смысла гадать. Правду знает только Шевченко.

— Но ведь сборная Польша вряд ли как-то пересекается с интересами «Дженоа».

— Шевченко и его штабу сейчас выплатят 20 миллионов. За что? Итальянцы, значит, платят ему зарплату за то время, что он будет работать в сборной Польше? Выглядит несколько бредово, согласитесь. Это уже, скажем так, бизнес-вопрос. По идее, если Шевченко очень заинтересован в сборной Польше, он должен был пойти на понижение неустойки.

— Думаете, Шевченко возьмет паузу?

— Мне кажется, для него было бы полезнее сделать некоторый перерыв в карьере, чтобы забылась история с «Дженоа».

— Работа в Генуе — полный провал?

— Считаю, никто из серьезных специалистов винить Шевченко не будет. Да, он не сотворил чуда с этой откровенно хромой и полумертвой командой.

— Зачем же он туда пошел?

— Резонный вопрос. Неужели он не видел, что ничего не сделает с «Дженоа»?

— Но ведь с чего-то надо начинать карьеру клубного тренера.

— Встречал я и посимпатичнее точки отсчета. Тут дело даже не в чемпионате, не в дивизионе, а в перспективах проекта, в который ты идешь. Работы бывают разные.

— Значит, вы считаете, что шансов успешно поработать в «Дженоа» у Шевченко не было изначально?

— Да. Эта команда была обречена. Честно говоря, не представляю, каким трактором можно было вытащить этого бегемота из болота... Если только сейчас не последуют сумасшедшие трансферы. Странно... Раз у них есть такие деньги на компенсацию Шевченко, почему же тогда не покупать игроков? Все это выглядит довольно несерьезно.

— Не думаете, что этот неудачный опыт все-таки поставит крест на мечте Шевченко поработать в «Милане»?

— На мой взгляд, репутация Шевченко за время работы в «Дженоа», если и пострадала, то несильно. Ему могут предъявить претензии за юношеский авантюризм, но не за какой-то профессиональный ляп. Говорить о том, что он что-то развалил в этом клубе, нельзя. Шевченко уже пришел туда на руины! Ну а за что его критиковать? Серьезной неудачей был только матч со «Специей». Все остальное? Он проигрывал то, что и должен был проиграть. Его команда была объективно слабее тех соперников.

— А может быть, ему следовало пойти по пути Станислава Черчесова, который работал в Польше, а теперь — в Венгрии?

— Мы не знаем, какие у Шевченко были варианты. Кроме того, сразу бросается в глаза его заточенность на итальянский футбол. У Черчесова такой заточенности на Австрию, как я понимаю, нет. Шевченко — гражданин мира. Этим все сказано.

— То есть он в дальнейшем будет нацеливаться именно на Италию?

— Думаю, да. В Италии он считается культовым персонажем, владеет языком.

— Можете себе представить его во главе киевского «Динамо»?

— Не знаю. Ведь пока Шевченко как клубный тренер для меня — абсолютно непонятная фигура. И «Дженоа» в этом плане добавил не очень много информации. Для того, чтобы он пришел в киевское «Динамо», Шевченко должен проявить себя на какой-то клубной работе.

— У Шевченко есть внутреннее табу на работу в российских клубах?

— Сложный вопрос вы задаете... С одной стороны, он поддерживает прекрасные отношения с россиянами, с которыми знаком. И не пытается возводить какие-то политические барьеры. С другой — его слишком многое связывает с Украиной. И приход его в российский футбол вызвал бы здесь такой скандал... В общем, я отвечу так: скорее нет, чем да.