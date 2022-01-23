Миранчуку сейчас не надо уходить из «Аталанты». Клуб и игрок нужны друг другу
Вышедшего в стартовом составе «Аталанты» Алексея Миранчука в гостевом матче с «Лацио» заменили на 70-й минуте. Заменили из-за травмы задней поверхности левого бедра, за которое он первый раз схватился еще минуте на 15-й, но тогда это не помешало ему продолжать играть. После перерыва бедро уже было перемотано, но больше чем полтайма Алексей еще на «Олимпико» (впервые в карьере, кстати, он играл на этом легендарном стадионе) провел.
И провел, по-моему, совсем неплохо, став самым активным игроком «Аталанты» в группе атаки и дисциплинировано сыграв при обороне, что в выездном матче с остроатакующим и много забивающим «Лацио» было принципиально.
Миранчук наряду с Маттео Пессиной был одним из двух игроков под единственным форвардом, 99-м номером, но не Уэйном Гретцки, а Роберто Пикколи. Действовал правее центра, но и в глубину смещался, и на правый фланг. Из игры не выпадал, ног не убирал.
В созидании до перерыва отдал две хорошие обостряющие передачи, и эти две атаки были у «Аталанты» среди самых острых в тайме, когда ей приходилось в основном обороняться. Занимался этим, судя по слаженным коллективным действиям, так, как нужно, и Миранчук.
Во втором тайме и вся команда из Бергамо, и сам Алексей заиграли смелее. И незадолго до замены, действуя, судя по всему, через боль и из последних сил, он создал два самых острых для «Аталанты» в этот вечер момента. Сначала сместился справа в центр перед штрафной (потому-то и поставил его Джан Пьеро Гасперини правее, чтобы уходил в центр и бил с левой) и дал низом крученый в дальний угол — рядом со штангой. Попал бы в створ — быть голу, вратарь даже не прыгнул.
Потом, уйдя в глубину и разогнав атаку, после большого числа коротких передач прибежал в штрафную, получил мяч и пробил низом в створ. Но недостаточно сильно для того, чтобы забить.
Вскоре при контакте с соперником на своей половине поля случилась резкая боль и замена. Думаю, что при очень малочисленной скамейке сейчас у «Аталанты» и с такой игрой Миранчук, не усугуби он травму, сыграл бы все 90. Как недавно в Кубке Италии с «Венецией».
Больше до закрытия трансферного окна в Европе «Аталанта» играть не будет, то есть в ближайшие дни в вопросе аренды Миранчука будут расставлены точки над i. И я совсем не уверен, что ему надо куда-то уходить, тем более в «Дженоа».
В последнее время у него наметился явный прогресс именно как у части командного механизма «Аталанты». Раньше он проявлял себя как игрок, способный решить эпизод, в какой-то момент этого сезона, кажется, вообще опустил руки. Но в 2022-м, когда в команде пошли травмы и омикрон, что-то изменилось. Увеличившееся время на поле Миранчук смог конвертировать когда в конкретику, когда просто во внятную и полезную игру.
Уверен, что Гасперини понимает это лучше кого-либо. И ему наверняка жалко своей полуторалетней напряженной работы по перековке Миранчука. И потерь по-прежнему много, и у Йосипа Иличича, говорят, очередное обострение депрессии.
Может, там все договоренности уже достигнуты на уровне руководства клубов и ничего уже не изменить. Но не хотелось бы в это верить. Мне кажется, что прямо сейчас и Миранчук нужен «Аталанте», и «Аталанта» нужна Миранчуку. В разобранный, вообще не имеющий командной игры «Дженоа», да еще теперь и без желавшего его приобрести Андрея Шевченко, идти ему нет никакого резона. И из ритма серии А, причем одной из топовых ее команд, он больше не выпадает.
Не соскакивай с наконец-то правильной колеи, Леша!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|22
|16
|5
|1
|53-17
|53
|
2
|Милан
|22
|15
|3
|4
|47-25
|48
|
3
|Наполи
|22
|14
|4
|4
|39-15
|46
|
4
|Аталанта
|22
|12
|7
|3
|44-26
|43
|
5
|Ювентус
|22
|12
|5
|5
|34-21
|41
|
6
|Лацио
|23
|10
|6
|7
|46-39
|36
|
7
|Фиорентина
|21
|11
|2
|8
|40-29
|35
|
8
|Рома
|22
|11
|2
|9
|36-28
|35
|
9
|Верона
|23
|9
|6
|8
|43-38
|33
|
10
|Торино
|21
|9
|4
|8
|29-20
|31
|
11
|Эмполи
|22
|8
|5
|9
|35-43
|29
|
12
|Сассуоло
|22
|7
|7
|8
|38-37
|28
|
13
|Болонья
|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|
14
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
15
|Специя
|22
|6
|4
|12
|23-42
|22
|
16
|Сампдория
|22
|5
|5
|12
|29-40
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|22
|3
|7
|12
|21-43
|16
|
19
|Дженоа
|23
|1
|10
|12
|20-45
|13
|
20
|Салернитана
|21
|3
|2
|16
|13-49
|10
|21.01
|22:45
|
Верона – Болонья
|2 : 1
|22.01
|17:00
|
Дженоа – Удинезе
|0 : 0
|22.01
|20:00
|
Интер – Венеция
|2 : 1
|22.01
|22:45
|
Лацио – Аталанта
|0 : 0
|23.01
|14:30
|
Кальяри – Фиорентина
|- : -
|23.01
|17:00
|
Наполи – Салернитана
|- : -
|23.01
|17:00
|
Специя – Сампдория
|- : -
|23.01
|17:00
|
Торино – Сассуоло
|- : -
|23.01
|20:00
|
Эмполи – Рома
|- : -
|23.01
|22:45
|
Милан – Ювентус
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
|7