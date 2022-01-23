Миранчуку сейчас не надо уходить из «Аталанты». Клуб и игрок нужны друг другу

Мнение Игоря Рабинера.

Вышедшего в стартовом составе «Аталанты» Алексея Миранчука в гостевом матче с «Лацио» заменили на 70-й минуте. Заменили из-за травмы задней поверхности левого бедра, за которое он первый раз схватился еще минуте на 15-й, но тогда это не помешало ему продолжать играть. После перерыва бедро уже было перемотано, но больше чем полтайма Алексей еще на «Олимпико» (впервые в карьере, кстати, он играл на этом легендарном стадионе) провел.

И провел, по-моему, совсем неплохо, став самым активным игроком «Аталанты» в группе атаки и дисциплинировано сыграв при обороне, что в выездном матче с остроатакующим и много забивающим «Лацио» было принципиально.

Миранчук наряду с Маттео Пессиной был одним из двух игроков под единственным форвардом, 99-м номером, но не Уэйном Гретцки, а Роберто Пикколи. Действовал правее центра, но и в глубину смещался, и на правый фланг. Из игры не выпадал, ног не убирал.

В созидании до перерыва отдал две хорошие обостряющие передачи, и эти две атаки были у «Аталанты» среди самых острых в тайме, когда ей приходилось в основном обороняться. Занимался этим, судя по слаженным коллективным действиям, так, как нужно, и Миранчук.

Во втором тайме и вся команда из Бергамо, и сам Алексей заиграли смелее. И незадолго до замены, действуя, судя по всему, через боль и из последних сил, он создал два самых острых для «Аталанты» в этот вечер момента. Сначала сместился справа в центр перед штрафной (потому-то и поставил его Джан Пьеро Гасперини правее, чтобы уходил в центр и бил с левой) и дал низом крученый в дальний угол — рядом со штангой. Попал бы в створ — быть голу, вратарь даже не прыгнул.

Потом, уйдя в глубину и разогнав атаку, после большого числа коротких передач прибежал в штрафную, получил мяч и пробил низом в створ. Но недостаточно сильно для того, чтобы забить.

Вскоре при контакте с соперником на своей половине поля случилась резкая боль и замена. Думаю, что при очень малочисленной скамейке сейчас у «Аталанты» и с такой игрой Миранчук, не усугуби он травму, сыграл бы все 90. Как недавно в Кубке Италии с «Венецией».

Больше до закрытия трансферного окна в Европе «Аталанта» играть не будет, то есть в ближайшие дни в вопросе аренды Миранчука будут расставлены точки над i. И я совсем не уверен, что ему надо куда-то уходить, тем более в «Дженоа».

В последнее время у него наметился явный прогресс именно как у части командного механизма «Аталанты». Раньше он проявлял себя как игрок, способный решить эпизод, в какой-то момент этого сезона, кажется, вообще опустил руки. Но в 2022-м, когда в команде пошли травмы и омикрон, что-то изменилось. Увеличившееся время на поле Миранчук смог конвертировать когда в конкретику, когда просто во внятную и полезную игру.

Уверен, что Гасперини понимает это лучше кого-либо. И ему наверняка жалко своей полуторалетней напряженной работы по перековке Миранчука. И потерь по-прежнему много, и у Йосипа Иличича, говорят, очередное обострение депрессии.

Может, там все договоренности уже достигнуты на уровне руководства клубов и ничего уже не изменить. Но не хотелось бы в это верить. Мне кажется, что прямо сейчас и Миранчук нужен «Аталанте», и «Аталанта» нужна Миранчуку. В разобранный, вообще не имеющий командной игры «Дженоа», да еще теперь и без желавшего его приобрести Андрея Шевченко, идти ему нет никакого резона. И из ритма серии А, причем одной из топовых ее команд, он больше не выпадает.

Не соскакивай с наконец-то правильной колеи, Леша!