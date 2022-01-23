Футбол
Италия
Новости Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 12:45

Миранчуку сейчас не надо уходить из «Аталанты». Клуб и игрок нужны друг другу

Игорь Рабинер считает, что Миранчуку не надо покидать «Аталанту» в зимнее трансферное окно
Игорь Рабинер
Обозреватель
22 января. Рим. «Лацио» — «Аталанта» — 0:0. Алексей Миранчук (слева) борется за мяч с Лукасом Лейвой.
Фото Reuters
Мнение Игоря Рабинера.

Вышедшего в стартовом составе «Аталанты» Алексея Миранчука в гостевом матче с «Лацио» заменили на 70-й минуте. Заменили из-за травмы задней поверхности левого бедра, за которое он первый раз схватился еще минуте на 15-й, но тогда это не помешало ему продолжать играть. После перерыва бедро уже было перемотано, но больше чем полтайма Алексей еще на «Олимпико» (впервые в карьере, кстати, он играл на этом легендарном стадионе) провел.

Италия. Серия А. 23-й тур
22 янв, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
0:0
Аталанта
Лацио
Стракоша Луис Фелипе Габаррон Хюсай (Лаццари, 69 ) Лукас Луис Альберто (Башич, 79 ) Дзакканьи Милинкович-Савич Марушич Фелипе Андерсон Иммобиле
Аталанта
Муссо Паломино Пеццелла Джимсити Мерих Демирал Скальвини (Мехле, 61) Дзаппакоста Фройлер Пессина (Де Нипоти, 85) Миранчук (Толой, 71) Пикколи (Сидибе, 85)
Предупреждения
Пеццелла 33, Дзаппакоста 39, Толой 84
Судьи
Соцца

И провел, по-моему, совсем неплохо, став самым активным игроком «Аталанты» в группе атаки и дисциплинировано сыграв при обороне, что в выездном матче с остроатакующим и много забивающим «Лацио» было принципиально.

Миранчук наряду с Маттео Пессиной был одним из двух игроков под единственным форвардом, 99-м номером, но не Уэйном Гретцки, а Роберто Пикколи. Действовал правее центра, но и в глубину смещался, и на правый фланг. Из игры не выпадал, ног не убирал.

22&nbsp;января. &laquo;МЮ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вест Хэм&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Рангник поднял «МЮ» в зону Лиги чемпионов, у Холанна гол и травма, Иосифов дебютировал в ла лиге

В созидании до перерыва отдал две хорошие обостряющие передачи, и эти две атаки были у «Аталанты» среди самых острых в тайме, когда ей приходилось в основном обороняться. Занимался этим, судя по слаженным коллективным действиям, так, как нужно, и Миранчук.

Во втором тайме и вся команда из Бергамо, и сам Алексей заиграли смелее. И незадолго до замены, действуя, судя по всему, через боль и из последних сил, он создал два самых острых для «Аталанты» в этот вечер момента. Сначала сместился справа в центр перед штрафной (потому-то и поставил его Джан Пьеро Гасперини правее, чтобы уходил в центр и бил с левой) и дал низом крученый в дальний угол — рядом со штангой. Попал бы в створ — быть голу, вратарь даже не прыгнул.

Потом, уйдя в глубину и разогнав атаку, после большого числа коротких передач прибежал в штрафную, получил мяч и пробил низом в створ. Но недостаточно сильно для того, чтобы забить.

Вскоре при контакте с соперником на своей половине поля случилась резкая боль и замена. Думаю, что при очень малочисленной скамейке сейчас у «Аталанты» и с такой игрой Миранчук, не усугуби он травму, сыграл бы все 90. Как недавно в Кубке Италии с «Венецией».

Больше до закрытия трансферного окна в Европе «Аталанта» играть не будет, то есть в ближайшие дни в вопросе аренды Миранчука будут расставлены точки над i. И я совсем не уверен, что ему надо куда-то уходить, тем более в «Дженоа».

В последнее время у него наметился явный прогресс именно как у части командного механизма «Аталанты». Раньше он проявлял себя как игрок, способный решить эпизод, в какой-то момент этого сезона, кажется, вообще опустил руки. Но в 2022-м, когда в команде пошли травмы и омикрон, что-то изменилось. Увеличившееся время на поле Миранчук смог конвертировать когда в конкретику, когда просто во внятную и полезную игру.

Уверен, что Гасперини понимает это лучше кого-либо. И ему наверняка жалко своей полуторалетней напряженной работы по перековке Миранчука. И потерь по-прежнему много, и у Йосипа Иличича, говорят, очередное обострение депрессии.

Может, там все договоренности уже достигнуты на уровне руководства клубов и ничего уже не изменить. Но не хотелось бы в это верить. Мне кажется, что прямо сейчас и Миранчук нужен «Аталанте», и «Аталанта» нужна Миранчуку. В разобранный, вообще не имеющий командной игры «Дженоа», да еще теперь и без желавшего его приобрести Андрея Шевченко, идти ему нет никакого резона. И из ритма серии А, причем одной из топовых ее команд, он больше не выпадает.

Не соскакивай с наконец-то правильной колеи, Леша!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Лацио
серия А
6
13
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Польза и вред чеснока. Сколько можно есть в день?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Репутация Шевченко не сильно пострадала. Ну а что он мог сделать с мертвым «Дженоа»? Взгляд из Украины

«Миранчук интереснее, чем Иличич». Итальянцы хотят, чтобы Алексей остался в «Аталанте»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 22 16 5 1 53-17 53
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 22 12 7 3 44-26 43
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Лацио 23 10 6 7 46-39 36
7
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
8
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
9
 Верона 23 9 6 8 43-38 33
10
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 22 8 3 11 29-37 27
14
 Удинезе 22 5 9 8 31-36 24
15
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 22 4 6 12 20-40 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
19
 Дженоа 23 1 10 12 20-45 13
20
 Салернитана 21 3 2 16 13-49 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 22:45
Верона – Болонья
 2 : 1
22.01 17:00
Дженоа – Удинезе
 0 : 0
22.01 20:00
Интер – Венеция
 2 : 1
22.01 22:45
Лацио – Аталанта
 0 : 0
23.01 14:30
Кальяри – Фиорентина
 - : -
23.01 17:00
Наполи – Салернитана
 - : -
23.01 17:00
Специя – Сампдория
 - : -
23.01 17:00
Торино – Сассуоло
 - : -
23.01 20:00
Эмполи – Рома
 - : -
23.01 22:45
Милан – Ювентус
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 20 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 20 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 15 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости