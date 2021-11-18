«Зенит» общался с «Аталантой» по Миранчуку. Итальянцы просматривали Азмуна

Как стало известно «СЭ», один из руководителей «Зенита» встречался с представителями «Аталанты» в ходе поездки сине-бело-голубых в Турин на матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Ювентусом», который состоялся 2 ноября. Предметом обсуждения была, с одной стороны, ситуация 26-летнего хавбека клуба из Бергамо Алексея Миранчука, и, с другой, возможный переезда на север Италии его ровесника, форварда питерцев Сердара Азмуна.

«Зенит» интересовался Миранчуком еще до его трансфера в «Аталанту», а сейчас тема вновь обрела актуальность.

Что касается Азмуна, то контракт иранца заканчивается в июне будущего года — футболист может стать свободным агентом. В обоих встречах с «Юве» нападающего просматривали скауты «Аталанты», также в Россию летал ее спортивный директор Габриэле Дзампанья.

Заметим, что в Бергамо не исключают вариант продажи Сапаты или Муриэля, а в качестве замены одному из них может выступить Азмун.

Напомним, что в Италии сейчас находится Вадим Шпинев, агент Миранчука.