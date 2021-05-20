«Малиновский может стать примером для Миранчука». Что пишут в Италии об игре россиянина

Взгляд с Апеннин на финал Кубка страны, в котором «Аталанта» уступила «Ювентусу».

Перед матчем шансы нынешней мощной «Аталанты» и проводящего неудачный сезон «Ювентуса» оценивались в Италии примерно 50 на 50. И в первом тайме команда Джана Пьеро Гасперини смотрелась лучше туринцев. Так что ничья после первой половины игры — благоприятный исход для «Старой синьоры». Зато во втором тайме сказалась разница в менталитете, опыте и умении выигрывать трофеи: «Ювентус» раздавил соперника, представшего типичной провинциальной командой, которая пасует перед грандом. Клуб из Турина выиграл свой 14-й Кубок Италии, а великий Джанлуиджи Буффон, покидающий команду, взял трофей в шестой раз (один раз с «Пармой», остальные пять — с «Ювентусом»).

Россиянин Алексей Миранчук появился на поле лишь на 83-й минуте. Ничем особенным не отметился и на оценку не наработал, однако газета L'Eco di Bergamo все равно посвятила полузащитнику небольшой комментарий: «В конце матча Гасперини выпустил его на поле на позицию под нападающими. Но у Миранчука не было никакого пространства для маневра, и он ограничился в основном банальными передачами, по большей части на Иличича».

Руслан Малиновский, несмотря на забитый гол, получил от этого издания всего лишь 6,0. La Gazzetta dello Sport поставила Малиновскому 6,5. Такой же балл заработали Ремо Фройлер и Дуван Сапата.

Свой заключительный матч в сезоне «Аталанта» проведет в воскресенье против «Милана». В зависимости от результата она может занять в серии А место со второго (что станет рекордом для бергамасков) по четвертое. Что касается самого Миранчука, то пока все указывает на то, что он начнет следующий сезон в «Аталанте».

Своими впечатлениями от финала Кубка Италии с «СЭ» поделился 72-летний Россано Доннини — один из самых уважаемых в Италии спортивных журналистов из числа тех, что пишут о международном футболе.

— Что, на ваш взгляд, случилось с «Аталантой» во втором тайме?

— Команда просела физически. Плюс в одну калитку проиграла с точки зрения психологии. По первому тайму казалось, что «Аталанта» дожмет в итоге «Ювентус», но после перерыва туринцы предстали совсем другой командой — отменно готовой физически и уверенной в своих силах. «Ювентус» в очередной раз показал, как умеет коллекционировать трофеи в Италии, что укрепляет психологию победителей. «Аталанту» же в любом случае надо похвалить за выход в финал Кубка Италии и в целом за проведенный сезон, ведь клуб из Бергамо в третий раз подряд сыграет в Лиге чемпионов.

— Как в целом можно оценить первый сезон Алексея Миранчука в «Аталанте»?

— Я лично поставил бы ему 6 из 10 за первый сезон. Очевидно, что у Миранчука есть хороший потенциал, но только второй сезон покажет, сможет ли он его реализовать в серии А. В первом сезоне он был игроком ротации без серьезных заявок на место в стартовом составе. Да, у него случались вспышки, он забил несколько голов, включая важнейший в серии А против «Интера», но пока Алексей явно не считается стержневым игроком команды.

— Что скажете про Руслана Малиновского?

— Заключительную часть сезона Руслан проводит так впечатляюще и результативно, что я бы поставил ему по итогам чемпионата 7,5 из 10, а за последний отрезок и вовсе восьмерку. Против «Ювентуса» в финале Кубка Италии украинец, как и вся команда, оказался не на высоте, но гол-то забил все равно именно он! На его примере Миранчук может убедиться в том, что во второй сезон в «Аталанте» может стать важным для команды игроком.