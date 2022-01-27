«Телохранители тебя не спасут». Влахович переходит в «Ювентус» — фанаты «Фиорентины» в ярости
«Новый CR7»
В четверг туринская газета Tuttosport вышла с претенциозным заголовком на первой полосе: «Влахович — новый CR7». Журналисты одели серба в футболку «Ювентуса» и поместили его изображение рядом с фотографией Криштиану Роналду. Никакого давления на вероятного новичка туринского клуба, которому в пятницу исполнится всего 22 года.
La prima pagina di #Tuttosport pic.twitter.com/fdMZ9oPSxN— Tuttosport (@tuttosport) January 27, 2022
В Tuttosport уверены, что Душан Влахович получит футболку с седьмым номером, оставленную португальцем, и станет полноценной звездой. Пока еще широкая публика знает серба не очень хорошо, в отличие от его одногодки Эрлинга Холанна. В России Влаховича знают как одноклубника Александра Кокорина и как автора одного из голов в том самом матче Лиги наций Сербия — Россия (5:0, форвард тогда забил первый мяч в международной карьере). Но теперь, перейдя в топ-клуб, он станет узнаваемым футболистом.
Сравнение с Холанном совсем не случайно. В своем возрасте Влахович по многим метрикам уступает только норвежцу, а в чем-то даже превосходит. Тревожить «Ювентус» должно только то, что серб раскрылся гораздо позже звезды дортмундской «Боруссии». Но прогресс Влаховича игнорировать нельзя: за весь прошлый сезон в «Фиорентине» он забил 21 мяч, а в этом — лишь на один гол меньше (и это к январю).
Бомбардир «Ювентусу» необходим. После трансфера Криштиану Роналду в команде как будто бы некому забивать. Лучший снайпер туринцев в серии А на сегодня — Пауло Дибала с жалкими семью мячами. Влахович делит первое место в гонке бомбардиров — у них с Чиро Иммобиле из «Лацио» по 17 голов.
Расстроенный «Арсенал»
Слухи вокруг «Ювентуса» и Влаховича появились еще летом 2021 года, но туринцы не собирались форсировать переход. Трансфер должен был состояться через полгода, но планы спутала травма Федерико Кьезы — форвард «Юве» в начале января повредил крестообразные связки колена и выбыл до конца сезона. Туринцы сразу же вышли на рынок и активировали переговоры по Влаховичу.
Действиями «Ювентуса» явно были разочарованы в Лондоне. Не секрет, что фаворитом в борьбе за серба долгое время считался «Арсенал». «Канониры» готовились выплатить 70 миллионов евро и рассчитывали приобрести Влаховича как можно скорее. Но, по многочисленным сообщениям СМИ, сам Душан не горел желанием переходить в проблемный «Арсенал». Поэтому переговоры затягивались.
С «Юве» все решилось быстрее. Клубы быстро согласовали сумму трансфера — известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что она составит 75 миллионов евро, включая бонусы. Теперь «Арсенал» спешно ищет альтернативу Влаховичу, и не факт, что найдет ее до закрытия трансферного окна.
Гнев Флоренции
Ну а «Ювентус» нашел замену Кьезе. Иронично, что тот полтора года назад тоже переходил из «Фиорентины», причем на правах аренды (правда, в контракте прописано обязательство выкупа за 50 миллионов евро по окончании сезона-2021/22).
Во Флоренции в ярости. Болельщики «Фиорентины» давно готовились к уходу Влаховича, но они разозлены трансфером конкретно в «Ювентус». Фанаты «фиалок» ненавидят туринцев еще с 1990 года, когда те выкупили у «Фиорентины» великого Роберто Баджо. Нападающий тогда даже признался, что его чуть ли не заставили переехать в Турин, а сам трансфер вызвал беспорядки во Флоренции — пострадали десятки человек.
#FiorentinaJuventus— Vieri Capretta (@VieriCapretta) February 9, 2018
When Roberto Baggio was sold to Juventus in 1990: massive protests in the streets of Florence. Times have changed: would never happen today.
His return to the Franchi, the refusal to take a penalty and the Fiorentina scarf he picked up ?? pic.twitter.com/HnqusFdksj
После этого «Ювентус» еще несколько раз проклинали в Городе фиалок: в 2005 году туринцы купили у «Фиорентины» Джорджо Кьеллини, в 2017-м — Федерико Бернардески, в 2020-м черно-белым стал Кьеза-младший. Естественно, очередной переход лидера «Фиорентины» вызывает в городе шок.
«Для Флоренции это день траура, — говорит бывший председатель совета министров Италии Маттео Ренци. — Мне было 15 лет, когда Баджо продали в «Юве», а я вместе со всеми протестовал на площади в центре города. Почему «Фиорентина» всех продает в «Ювентус»? Бернардески, Кьезу... Отправьте хоть кого-нибудь в другой клуб».
Действующий мэр Флоренции Дарио Нарделла тоже не впечатлен трансфером: «Как болельщик я не могу отрицать, что меня разочаровывает уход лучшего игрока команды в середине сезона. Тем более в клуб, который напрямую соперничает с нами за место в турнирной таблице серии А».
Даже политики открыто высказываются на тему Влаховича, а обычные болельщики едва ли не проклинают серба. На днях у стадиона вывесили несколько баннеров с оскорблениями и угрозами в адрес форварда. На одном из них написано страшное: «Телохранители не спасут тебе жизнь. Для тебя это конец, цыган».
«Respect can't be bought with goals, Vlahovi? Juventino shit!»— Football Tweet ?? (@Football__Tweet) January 25, 2022
«Your bodyguards won't save your life, for you it's the end, gypsy.»
Fiorentina fans are furious Du?an Vlahovi? is on the verge of joining Juventus. pic.twitter.com/SSqgKY5fkl
Замена Кьезе
«Ювентус» и «Фиорентина» могут встретиться весной в полуфинале Кубка Италии, и эти матчи, без сомнения, пройдут под высоким напряжением. Для флорентийцев потеря Влаховича означает конец надеждам на возвращение в Лигу чемпионов — сейчас они отстают от топ-4 на семь очков, и без серба, конечно же, такой гандикап не отыграют. На замену Влаховичу «Фиорентина» покупает Артура Кабрала из «Базеля» (им интересовался «Зенит»), однако бразилец едва ли будет так же эффективен.
«Ювентус» рискует. В январе клубы обычно не тратят много денег, но трансфер Влаховича за 75 миллионов евро войдет в историю — среди зимних переходов только Виргил ван Дейк и Филиппе Коутинью стоили дороже «Ливерпулю» и «Барселоне» соответственно. Станет ли Влахович новым CR7, как предполагает Tuttosport? Маловероятно. Но в ближайшие полгода он должен компенсировать потерю Кьезы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|22
|16
|5
|1
|53-17
|53
|
2
|Наполи
|23
|15
|4
|4
|43-16
|49
|
3
|Милан
|23
|15
|4
|4
|47-25
|49
|
4
|Аталанта
|22
|12
|7
|3
|44-26
|43
|
5
|Ювентус
|23
|12
|6
|5
|34-21
|42
|
6
|Рома
|23
|12
|2
|9
|40-30
|38
|
7
|Фиорентина
|22
|11
|3
|8
|41-30
|36
|
8
|Лацио
|23
|10
|6
|7
|46-39
|36
|
9
|Верона
|23
|9
|6
|8
|43-38
|33
|
10
|Торино
|22
|9
|5
|8
|30-21
|32
|
11
|Сассуоло
|23
|7
|8
|8
|39-38
|29
|
12
|Эмполи
|23
|8
|5
|10
|37-47
|29
|
13
|Болонья
|22
|8
|3
|11
|29-37
|27
|
14
|Специя
|23
|7
|4
|12
|24-42
|25
|
15
|Удинезе
|22
|5
|9
|8
|31-36
|24
|
16
|Сампдория
|23
|5
|5
|13
|29-41
|20
|
17
|Венеция
|22
|4
|6
|12
|20-40
|18
|
18
|Кальяри
|23
|3
|8
|12
|22-44
|17
|
19
|Дженоа
|23
|1
|10
|12
|20-45
|13
|
20
|Салернитана
|22
|3
|2
|17
|14-53
|10
|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|17
|
|
Душан Влахович
Фиорентина
|17
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|6
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|6
|
|
Перейра Гомес Фелипе Андерсон
Лацио
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|20
|1
|4
|
|
Луис Фелипе
Лацио
|20
|1
|9
|
|
Итан Ампаду
Венеция
|15
|1
|7