Туринцы заплатят 75 миллионов евро за форварда «фиалок».

«Новый CR7»

В четверг туринская газета Tuttosport вышла с претенциозным заголовком на первой полосе: «Влахович — новый CR7». Журналисты одели серба в футболку «Ювентуса» и поместили его изображение рядом с фотографией Криштиану Роналду. Никакого давления на вероятного новичка туринского клуба, которому в пятницу исполнится всего 22 года.

В Tuttosport уверены, что Душан Влахович получит футболку с седьмым номером, оставленную португальцем, и станет полноценной звездой. Пока еще широкая публика знает серба не очень хорошо, в отличие от его одногодки Эрлинга Холанна. В России Влаховича знают как одноклубника Александра Кокорина и как автора одного из голов в том самом матче Лиги наций Сербия — Россия (5:0, форвард тогда забил первый мяч в международной карьере). Но теперь, перейдя в топ-клуб, он станет узнаваемым футболистом.

Сравнение с Холанном совсем не случайно. В своем возрасте Влахович по многим метрикам уступает только норвежцу, а в чем-то даже превосходит. Тревожить «Ювентус» должно только то, что серб раскрылся гораздо позже звезды дортмундской «Боруссии». Но прогресс Влаховича игнорировать нельзя: за весь прошлый сезон в «Фиорентине» он забил 21 мяч, а в этом — лишь на один гол меньше (и это к январю).

Бомбардир «Ювентусу» необходим. После трансфера Криштиану Роналду в команде как будто бы некому забивать. Лучший снайпер туринцев в серии А на сегодня — Пауло Дибала с жалкими семью мячами. Влахович делит первое место в гонке бомбардиров — у них с Чиро Иммобиле из «Лацио» по 17 голов.

Расстроенный «Арсенал»

Слухи вокруг «Ювентуса» и Влаховича появились еще летом 2021 года, но туринцы не собирались форсировать переход. Трансфер должен был состояться через полгода, но планы спутала травма Федерико Кьезы — форвард «Юве» в начале января повредил крестообразные связки колена и выбыл до конца сезона. Туринцы сразу же вышли на рынок и активировали переговоры по Влаховичу.

Действиями «Ювентуса» явно были разочарованы в Лондоне. Не секрет, что фаворитом в борьбе за серба долгое время считался «Арсенал». «Канониры» готовились выплатить 70 миллионов евро и рассчитывали приобрести Влаховича как можно скорее. Но, по многочисленным сообщениям СМИ, сам Душан не горел желанием переходить в проблемный «Арсенал». Поэтому переговоры затягивались.

С «Юве» все решилось быстрее. Клубы быстро согласовали сумму трансфера — известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что она составит 75 миллионов евро, включая бонусы. Теперь «Арсенал» спешно ищет альтернативу Влаховичу, и не факт, что найдет ее до закрытия трансферного окна.

Гнев Флоренции

Ну а «Ювентус» нашел замену Кьезе. Иронично, что тот полтора года назад тоже переходил из «Фиорентины», причем на правах аренды (правда, в контракте прописано обязательство выкупа за 50 миллионов евро по окончании сезона-2021/22).

Во Флоренции в ярости. Болельщики «Фиорентины» давно готовились к уходу Влаховича, но они разозлены трансфером конкретно в «Ювентус». Фанаты «фиалок» ненавидят туринцев еще с 1990 года, когда те выкупили у «Фиорентины» великого Роберто Баджо. Нападающий тогда даже признался, что его чуть ли не заставили переехать в Турин, а сам трансфер вызвал беспорядки во Флоренции — пострадали десятки человек.

#FiorentinaJuventus

When Roberto Baggio was sold to Juventus in 1990: massive protests in the streets of Florence. Times have changed: would never happen today.

His return to the Franchi, the refusal to take a penalty and the Fiorentina scarf he picked up ?? pic.twitter.com/HnqusFdksj — Vieri Capretta (@VieriCapretta) February 9, 2018

После этого «Ювентус» еще несколько раз проклинали в Городе фиалок: в 2005 году туринцы купили у «Фиорентины» Джорджо Кьеллини, в 2017-м — Федерико Бернардески, в 2020-м черно-белым стал Кьеза-младший. Естественно, очередной переход лидера «Фиорентины» вызывает в городе шок.

«Для Флоренции это день траура, — говорит бывший председатель совета министров Италии Маттео Ренци. — Мне было 15 лет, когда Баджо продали в «Юве», а я вместе со всеми протестовал на площади в центре города. Почему «Фиорентина» всех продает в «Ювентус»? Бернардески, Кьезу... Отправьте хоть кого-нибудь в другой клуб».

Действующий мэр Флоренции Дарио Нарделла тоже не впечатлен трансфером: «Как болельщик я не могу отрицать, что меня разочаровывает уход лучшего игрока команды в середине сезона. Тем более в клуб, который напрямую соперничает с нами за место в турнирной таблице серии А».

Даже политики открыто высказываются на тему Влаховича, а обычные болельщики едва ли не проклинают серба. На днях у стадиона вывесили несколько баннеров с оскорблениями и угрозами в адрес форварда. На одном из них написано страшное: «Телохранители не спасут тебе жизнь. Для тебя это конец, цыган».

«Respect can't be bought with goals, Vlahovi? Juventino shit!»



«Your bodyguards won't save your life, for you it's the end, gypsy.»



Fiorentina fans are furious Du?an Vlahovi? is on the verge of joining Juventus. pic.twitter.com/SSqgKY5fkl — Football Tweet ?? (@Football__Tweet) January 25, 2022

Замена Кьезе

«Ювентус» и «Фиорентина» могут встретиться весной в полуфинале Кубка Италии, и эти матчи, без сомнения, пройдут под высоким напряжением. Для флорентийцев потеря Влаховича означает конец надеждам на возвращение в Лигу чемпионов — сейчас они отстают от топ-4 на семь очков, и без серба, конечно же, такой гандикап не отыграют. На замену Влаховичу «Фиорентина» покупает Артура Кабрала из «Базеля» (им интересовался «Зенит»), однако бразилец едва ли будет так же эффективен.

«Ювентус» рискует. В январе клубы обычно не тратят много денег, но трансфер Влаховича за 75 миллионов евро войдет в историю — среди зимних переходов только Виргил ван Дейк и Филиппе Коутинью стоили дороже «Ливерпулю» и «Барселоне» соответственно. Станет ли Влахович новым CR7, как предполагает Tuttosport? Маловероятно. Но в ближайшие полгода он должен компенсировать потерю Кьезы.