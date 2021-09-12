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«Никакой». В Италии уничтожили Миранчука за матч с «Фиорентиной»

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 15:00
Милан
Алексей Миранчук (справа). Фото Getty Images L'Eco di Bergamo. La Gazzetta dello Sport. Corriere dello Sport.
Алексей Миранчук (справа). Фото Getty Images
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Местные СМИ резко раскритиковали игру российского легионера «Аталанты».
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В субботнем матче 3-го тура серии А против «Фиорентины» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Аталанты». Команда Джана Пьеро Гасперини уступила «фиалкам» дома со счетом 1:2, а местные СМИ признали российского легионера клуба из Бергамо одним из двух худших игроков матча. Партнером Алексея по несчастью стал датчанин Мехле, который «привез» оба пенальти в ворота хозяев.

L'Eco di Bergamo поставила Миранучку совсем уж неприличную оценку — 4,5. «Неожиданно вышел в стартовом составе — вместо Иличича справа в атаке. К сожалению, никак не смог повлиять на ход игры. Ему доставалось как от Игора, так и от Бираги. У него не получилось ни одной умной комбинации. Русского не было видно ни в атаке, ни в обороне. Такой Миранчук не нужен», — вот уничтожающий комментарий издания.

Согласитесь, крайне жесткое мнение. А еще за Миранчука досталось Гасперини. Итальянские медиа традиционно выставляют оценки и тренерам, так вот Джан Пьеро получил 5,0 с таким резюме: «Выбор Миранчука в роли футболиста стартового состава оказался грубой ошибкой».

L'Eco di Bergamo.
L'Eco di Bergamo.

Ведущая газета Бергамо предсказуемо поставила низкий балл и Мехле — 5,0. Лучшим же в составе «Аталанты» L'Eco di Bergamo признала Паломино — 7,0. Такой же балл и у Гозенса, заменившего напортачившего по полной программе Мехле. Украинец Малиновский, вышедший вместо Миранчука, заработал 6,5.

La Gazzetta dello Sport.
La Gazzetta dello Sport.

Влиятельная La Gazzetta dello Sport признала Руслана лучшим в составе «Аталанты» — 6,5. Худшим стал Мехле, которого ведущее спортивное издание Италии просто уничтожило — 4,0. Ну а Миранчук получил 5,5, как, например, чемпион Европы-2020 Толой и Гасперини. Краткий комментарий по Алексею таков: «Не смог причинить сопернику никакого вреда».

Corriere dello Sport.
Corriere dello Sport.

Corriere dello Sport оказалась самой лаконичной по отношению к россиянину. Оценка 5,0 сопровождена одним словом: «Никакой». Начудивший в этот вечер Мехле получил 4,5, а вот Малиновский — 6,5.

Авторитетный журналист из Бергамо Эудженио Соррентино, который возглавляет издание Terzo Tempo Sport Magazine, в разговоре с «СЭ» жестко высказался об Алексее и скептически оценил его перспективы в «Аталанте»:

— В матче против «Фиорентины» Миранчук откровенно разочаровал. Никто здесь не ждал русского в стартовом составе, но как можно было так бездарно распорядиться предоставленным шансом?! Гасперини объяснил прессе, что у Иличича возникли проблемы со спиной, поэтому тренер не включил словенца в стартовый состав. Там появился Миранчук, но смотрелся он очень бледно. Просто никак!

— На этом фоне Малиновский, вышедший на замену вместо Алексея, выглядел фурией! — продолжает Соррентино. — Миранчук же не использовал очередную возможность сделать шаг вперед, к статусу основного футболиста, предоставленную ему Гасперини. Идет уже второй сезон, и давно пора заканчивать все эти разговоры про адаптацию, сколько можно?! С такой игрой, как против «Фиорентины», я не вижу никаких перспектив для Миранчука в схемах Джана Пьеро. Во всяком случае, на место в стартовом составе с таким футболом Алексею явно рассчитывать не приходится.

— Судя по оценкам некоторых коллег, уже многие видят несоответствие выданных изначально Миранчуку авансов с тем, что человек демонстрирует на поле. Мне грустно об этом говорить, но это так, — заключил Соррентино.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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Георгий Кудинов все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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