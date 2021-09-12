«Никакой». В Италии уничтожили Миранчука за матч с «Фиорентиной»

Местные СМИ резко раскритиковали игру российского легионера «Аталанты».

В субботнем матче 3-го тура серии А против «Фиорентины» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Аталанты». Команда Джана Пьеро Гасперини уступила «фиалкам» дома со счетом 1:2, а местные СМИ признали российского легионера клуба из Бергамо одним из двух худших игроков матча. Партнером Алексея по несчастью стал датчанин Мехле, который «привез» оба пенальти в ворота хозяев.

L'Eco di Bergamo поставила Миранучку совсем уж неприличную оценку — 4,5. «Неожиданно вышел в стартовом составе — вместо Иличича справа в атаке. К сожалению, никак не смог повлиять на ход игры. Ему доставалось как от Игора, так и от Бираги. У него не получилось ни одной умной комбинации. Русского не было видно ни в атаке, ни в обороне. Такой Миранчук не нужен», — вот уничтожающий комментарий издания.

Согласитесь, крайне жесткое мнение. А еще за Миранчука досталось Гасперини. Итальянские медиа традиционно выставляют оценки и тренерам, так вот Джан Пьеро получил 5,0 с таким резюме: «Выбор Миранчука в роли футболиста стартового состава оказался грубой ошибкой».

L'Eco di Bergamo.

Ведущая газета Бергамо предсказуемо поставила низкий балл и Мехле — 5,0. Лучшим же в составе «Аталанты» L'Eco di Bergamo признала Паломино — 7,0. Такой же балл и у Гозенса, заменившего напортачившего по полной программе Мехле. Украинец Малиновский, вышедший вместо Миранчука, заработал 6,5.

La Gazzetta dello Sport.

Влиятельная La Gazzetta dello Sport признала Руслана лучшим в составе «Аталанты» — 6,5. Худшим стал Мехле, которого ведущее спортивное издание Италии просто уничтожило — 4,0. Ну а Миранчук получил 5,5, как, например, чемпион Европы-2020 Толой и Гасперини. Краткий комментарий по Алексею таков: «Не смог причинить сопернику никакого вреда».

Corriere dello Sport.

Corriere dello Sport оказалась самой лаконичной по отношению к россиянину. Оценка 5,0 сопровождена одним словом: «Никакой». Начудивший в этот вечер Мехле получил 4,5, а вот Малиновский — 6,5.

Авторитетный журналист из Бергамо Эудженио Соррентино, который возглавляет издание Terzo Tempo Sport Magazine, в разговоре с «СЭ» жестко высказался об Алексее и скептически оценил его перспективы в «Аталанте»:

— В матче против «Фиорентины» Миранчук откровенно разочаровал. Никто здесь не ждал русского в стартовом составе, но как можно было так бездарно распорядиться предоставленным шансом?! Гасперини объяснил прессе, что у Иличича возникли проблемы со спиной, поэтому тренер не включил словенца в стартовый состав. Там появился Миранчук, но смотрелся он очень бледно. Просто никак!

— На этом фоне Малиновский, вышедший на замену вместо Алексея, выглядел фурией! — продолжает Соррентино. — Миранчук же не использовал очередную возможность сделать шаг вперед, к статусу основного футболиста, предоставленную ему Гасперини. Идет уже второй сезон, и давно пора заканчивать все эти разговоры про адаптацию, сколько можно?! С такой игрой, как против «Фиорентины», я не вижу никаких перспектив для Миранчука в схемах Джана Пьеро. Во всяком случае, на место в стартовом составе с таким футболом Алексею явно рассчитывать не приходится.

— Судя по оценкам некоторых коллег, уже многие видят несоответствие выданных изначально Миранчуку авансов с тем, что человек демонстрирует на поле. Мне грустно об этом говорить, но это так, — заключил Соррентино.