«Как проявил себя Миранчук? Никак». Алексея опять критикуют в Италии

Приводим оценки и мнение местного журналиста о выступлении российского легионера «Аталанты» в субботнем матче 2-го тура серии А с «Болоньей» (0:0).

Миранчук появился на поле на 74-й минуте, заменив хорвата Марио Пашалича.

Ведущая газета Бергамо L'Eco di Bergamo оценила действия россиянина крайне жестко, признав его худшим игроком встречи — наравне с Русланом Малиновским. Обоим легионерам с постсоветского пространства издание выставило низкие оценки — 5,0. Вот комментарий по пребыванию Миранчука на поле: «Заменил Пашалича и вышел на позиции «под нападающими». По нему персонально действовал Домингес, который перекрыл россиянину все пространство для маневра. Алексею никак не удалось повлиять на футбол своей команды. Жаль».

Самое авторитетное спортивное СМИ Италии — La Gazzetta dello Sport — поставило Миранчуку на полбалла выше — 5,5. Краткая формулировка, сопровождающая оценку, звучит так: «Практически ничего не внес в игру». Худшими в «Аталанте» при этом признаны Малиновский и Муриэль, получившие по 5,0.

Еще одно профильное издание — Corriere dello Sport — оставило Алексея без оценки, но не без комментария: «Был практически незаметен».

После матча мы связались с авторитетным журналистом из Бергамо Эудженио Соррентино, который возглавляет Terzo Tempo Sport Magazine.

— Как себя проявил Миранчук? — вопрос Соррентино.

— Пожалуй, никак. Сказать о его игре в этот раз практически нечего. Правда, надо понимать, что Алексей провел на поле всего каких 15-20 минут — с учетом добавленного ко второму тайму времени. При этом «Болонья», получившая в Бергамо в прошлом сезоне пять голов в свои ворота, приехала сюда только рыть окопы, возводить бастионы вокруг своей штрафной и отбиваться. В атаке у «Аталанты» мало что получилось.

— Новый главный тренер нашей национальной команды Валерий Карпин собирался посетить тренировочный лагерь «Аталанты» и переговорить с Миранчуком. Что-нибудь слышали об этом?

— Не слышал и нигде не читал. Но клуб не любит выносить подобную информацию в публичное пространство, поэтому не исключено, что Карпин в итоге побывал в Бергамо. Хочется верить, что приезд в сборную добавит Миранчуку положительных эмоций: они ему сейчас точно нужны на фоне жесткой конкуренции в «Аталанте».

— 1 сентября Россия дома проведет ключевую отборочную встречу отборочного цикла чемпионата мира-2022 с Хорватией. Как сейчас выглядит в составе команды из Бергамо полузащитник «шашечных» Марио Пашалич, вместо которого как раз и вышел на замену Миранчук?

— В обоих стартовых турах Марио выходил в стартовом составе. По первым матчам можно сказать, что Пашалич хорошо готов физически — хорват выполняет большой объем работы в центре поля. Против «Торино» неделю назад хавбек смотрелся ярче, чем сейчас, но в целом и против «Болоньи» балканец оказался полезен для команды.