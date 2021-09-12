Главные события субботы в европейском футболе.

Англия: кошмар «шпор» и уверенность Гвардиолы

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» — 3:0 (Заа, 76, с пенальти. Эдуар, 84, 90+2).

Идеальный старт «шпор» с тремя сухими победами — бесспорная заслуга Нуну, которого АПЛ признала лучшим тренером по итогам августа. Осень же для португальского специалиста началась с проблем, так как Сон Хын Мин вернулся из сборной Кореи с травмой, а Дайера по той же причине пришлось менять уже на 12-й минуте. Но, конечно, этими потерями сложно объяснить, как «Тоттенхэм» за первый тайм не нанес ни одного удара не то что в створ, а в сторону ворот. И как Кейн впервые в своей карьере ни разу за 90 минут не коснулся мяча в штрафной.

«Кристал Пэлас» просто играл лучше, так что закончилось все логично. Тем более с 59-й минуты гости остались в меньшинстве из-за удаления Танганга. Выбивший мяч с ленточки Регилон лишь отсрочил неизбежное, а роковым для «шпор» стало попадание мяча в руку Дэвиса. Добил же «Тоттенхэм» Эдуар. Бывший бомбардир «Селтика» отправил мяч в сетку первым же касанием после выхода на замену, и повторил достижение Агуэро. Ровно 10 лет назад аргентинец в роли джокера тоже дебютировал в АПЛ голевым дублем. Но если такое уже случалось, то гол новичка за 28 секунд — новый рекорд турнира.

«Лестер» — «Манчестер Сити» — 0:1 (Бернарду Силва, 62).

Многие, наверное, вспомнили о том, как соперник «Спартака» в Лиге Европы оставил Хосепа Гвардиолу без английского Суперкубка. Теперь же «горожанам» могли создать вратарские проблемы матчи сборных, так как Стеффен заразился коронавирусом, а Эдерсона отстранили по запросу Бразильской конфедерации футбола. Однако в субботу ФИФА отменил дисквалификации игроков, которых клубы не отпустили в национальные команды из-за сложностей с коронавирусными ограничениями, и Гвардиола получил возможность в третьем туре подряд выбрать один и тот же стартовый состав.

И пару раз Эдерсон спас «Сити» от неминуемого вроде бы гола, хотя работы у него было на порядок меньше, чем у столь же безупречного Шмайхеля. Но что датчанин мог поделать с рикошетом, после которого мяч отскочил на ногу находившемуся перед воротами Бернарду Силве? Чемпиону этого оказалось достаточно — после стартового поражения от «Тоттенхэма» у него три победы подряд с суммарным счетом 11:0.

3?? points

? clean sheet



The best of the action from our win at the King Power Stadium! ?



? #ManCity | https://t.co/axa0klUGiM pic.twitter.com/qtYdDVqytg — Manchester City (@ManCity) September 11, 2021

«Челси» — «Астон Вилла» — 3:0 (Лукаку, 15, 90+3. Ковачич, 49).

Нельзя сказать, что накануне визита в Лондон «Зенита» синие впечатлили. Скорее так можно говорить об отдельных исполнителях. Прежде всего, Лукаку, который после феноменального паса Ковачича разобрался с обороной соперника и наконец-то забил своей первый мяч на «Стэмфорд Бридж». А в воротах «Челси» был прекрасен Менди. Если бы не он, лондонцы вряд ли вели бы по итогам первого тайма. Последнее, впрочем, не означает, что команда Томаса Тухеля выглядела слабо. Здесь правильнее отметить классную игру «Астон Виллы», которая не испугалась триумфатора Лиги чемпионов и на продолжительных отрезках действовала с позиции силы.

К перерыву бирмингемцы имели двойное преимущество по ударам (10-5) и попаданиям в створ (4-2). Только лондонцы хороши тем, что умеют включаться на полную мощь в нужный момент, и умеют выжимать максимум из ошибок соперника. Стоило Мингсу под давлением отдать неаккуратный пас назад, и лучший игрок субботнего матча Ковачич удвоил преимущество. А такую фору синие не упускают. Тем более, вступивший в игру после перерыва Жоржиньо быстро навел порядок в центре поля, и понятно, что с командой Сергея Семака у одержавшего 600-ю победу в АПЛ «Челси» будет другая версия состава. Но точно — с оформившим дубль Лукаку.

Италия: Аллегри без побед. Миранчук не помог «Аталанте»

«Наполи» — «Ювентус» — 2:1 (Политано, 57. Кулибали, 85 — Мората, 10).

Если Лучано Спаллетти начал работу в Неаполе с двух побед, то возвращение Массимилиано Аллегри в Турин получилось смазанным. Вслед за упущенным перевесом в два мяча в Удине «Ювентус» ухитрился дома проиграть поднявшемуся из серии В «Эмполи». Однако дошло до очной встречи, и выяснилось, что «Старая синьора» фрагментами уже начинает напоминать ту команду, что доминировала в Италии на протяжении нескольких лет. Туринцы были эффективны в атаке, начав встречу с быстрого гола Мораты, и самоотверженны в обороне, где навел порядок пропустивший прошлый тур Кьеллини.

Когда требовалось — гости доминировали и по моментам в первом тайме выглядели острее «Наполи». Либо включали режим прагматиков, что раньше ставили Аллегри в вину самые оголтелые критики. Только кроме серьезных кадровых проблем у нынешнего «Юве» есть очевидное слабое звено в лице Щенсны. Поляк может спасать 89 минут, но потом допускает ошибку. Вот и в субботу голкипер не выручил, решив поймать удар проводившего 400-й матч за «Наполи» Инсинье. Такие обычно отбивают в сторону, а тут мяч свалился на ногу не промахнувшемуся с острого угла Политано.

Это, впрочем, не противоречило логике. Хозяева выглядели здорово, и добились заслуженной волевой победы. Хотя и не без доли везения, так как гол Кулибали состоялся после того, как включивший инстинкт форварда Мойзе Кин пробил головой по собственным воротам. «Бьянконери», как и в сезоне-2015/16, начали сезон с трех матчей без побед, но тогда они взяли скудетто.

«Аталанта» — «Фиорентина» — 1:2 (Сапата, 65, с пенальти — Влахович, 33, с пенальти, 49, с пенальти).

Джан Пьеро Гасперини, доверив место в стартовом составе Миранчуку, в первом тайме больше всего был недоволен арбитром. Тот дважды отправлялся к монитору после подсказок ВАР, и принимал решения не в пользу «Аталанты». Сначала отменил гол Джимсити из-за офсайда. Потом — назначил пенальти, когда мяч попал в руку Меле. Впрочем, перед ударом Влаховича тренер успокоился, так как один из помощников показал ему запись эпизода на экране смартфона.

??Алексей Миранчук в матче с «Фиорентиной»:

— 50 минут на поле

— 10/13 точных передач

— 0/5 успешных обводок

— 3/10 выигранных единоборств

— 1 заработанный штрафной

— 1 передача под удар

— 2 касания в чужой штрафной. pic.twitter.com/rd3UKuf179 — OptaIvan (@OptaIvan) September 11, 2021

Игра же его команды тренеру нравиться не могла, так как впервые за все время работы Гасперини в Бергамо его подопечные нанесли за тайм всего один удар. А сразу после перерыва Бонавентура нарвался в штрафной на ногу Джимсити, и Влахович оформил дубль вторым 11-метровым. Тут же Малиновский вышел вместо старательного, но ничем не выделявшегося Миранчука, и бергамаски заиграли веселее. Другой джокер — Гозенс — заработал пенальти уже для хозяев, и пропустивший старт сезона Сапата вернул «Аталанту» к жизни. Но все же на настолько, чтобы спасти игру.

Германия: Нагельсманн не пожалел бывшую команду

«Байер» — «Боруссия» Д — 3:4 (Вирц, 9. Шик, 45+1. Диаби, 55 — Холанн, 37, 77, с пенальти. Брандт, 49. Рафаэл Геррейру, 71).

Две нацеленные на атаку команды выдали очень веселую игру, уже в первом тайме дважды обменявшись голами. Один, правда, не засчитали, так что сравнявший счет Холанн лишился балла за результативный пас. Зато у 18-летней звезды «Байера» Вирца все складывалось идеально. Он открыл счет, после чего перед уходом на перерыв помог забить Шику и заработал ассистентский балл в третьем туре подряд.

Во втором тайме качели продолжились. «Шмели» не успели толком порадоваться голевой передаче Холанна на Брандта, а находящийся в феноменальной форме Диаби уже отправил мяч впритирку со штангой с дальней дистанции. Красиво! Но не так, как у потрясающе исполнившего штрафной Рафаэла Геррейру, который зажег на табло вторую тройку.

PURE entertainment

Airling Haaland ??

Florian Wirtz toe-poke ?#B04BVB had it all ?



If you watch one thing today make sure it is this #Bundesliga classic! pic.twitter.com/5rJYu3wcQg — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 11, 2021

Развязка же получилась безумной. Или глупой с точки зрения действий Куссуну. В не требовавшей того ситуации он у линии поля неаккуратно заехал локтем в лицо уже не угрожавшему воротам Ройсу. А так как ВАР все увидел, это закончилось пенальти и еще одним голом Холанна. У норвежца теперь идеальная статистика в «Боруссии» — 65 мячей в 65 матчах! Видимо, только такой игрок мог нанести «Байеру» первое в сезоне поражение. Но дело еще и в воле дортмундцев, потому что трижды ликвидировать отставание в счете способна только настоящая команда. «Шмели» оказались готовы ко всему, и во время празднования одного из голов Беллингем даже ухитрился поймать брошенный в сторону гостей стакан с пивом.

18-year-old Jude Bellingham had his first beer today...



What a catch! ??



(via dondrup/IG) pic.twitter.com/XAoSRTyHO7 — ESPN FC (@ESPNFC) September 11, 2021

«Лейпциг» — «Бавария» — 1:4 (Лаймер, 58 — Левандовски, 12, с пенальти. Мусиала, 47. Сане, 54. Шупо-Мотинг, 90+1).

На вечерний десерт в бундеслиге приберегли первый визит Юлиана Нагельсманна в Лейпциг после ухода специалиста в «Баварию». Тренер практически вернулся домой, и точно так же чувствовала себя его нынешняя команда. Пенальти Левандовски, благодаря которому поляк довел серию результативных матчей в немецком чемпионате до 14 и еще на шаг приблизился к великому рекорду Герда Мюллера, был далеко не единственным моментом у ворот «быков».

То, что не удалось сделать в первом тайме, чемпион наверстал после перерыва, а юный Мусиала выдал очередную яркую игру. Забил сам, а потом буквально вложил мяч в ногу находившемуся почти на линии ворота Сане. Пушечный удар Лаймера ничего изменить не мог, и поражение «Лейпцига» в три мяча — не самая большая неприятность. Если Нагельсманн с учетом всех турниров выиграл четвертый раз подряд, то у его наследника Джесси Марша, который прошел по цепочке системы «Ред Булл» от «Нью-Йорка» и «Зальцбурга» до немецкой вершины, три поражения в четырех турах.

Франция: «ПСЖ» хорош без Месси, «Монако» плох без Головина

«ПСЖ» — «Клермон» — 4:0 (Андер Эррера, 20, 31. Мбаппе, 55. Гей, 65).

Против новичка лиги 1 парижане сыграли без Месси и Неймара, которые еще в ночь на пятницу выступали за сборные в отборе на ЧМ-2022. В итоге из чудо-тройки форвардов на поле был только Мбаппе, который быстро залечил полученное в национальной команде повреждение. Естественно, он забил в десятом подряд матче французского чемпионата, добив соперника в начале второго тайма, а также организовав еще два взятия ворот.

В целом же никакой интриги в этой встрече не было, потому что выбор игроков у Маурисио Почеттино столь богат, что даже без внушительной группы звезд он может позволить себе такую роскошь, как оставить на скамейке Вайналдума. Вместо него выйдет Андер Эррера и решит все лишь вторым в карьере дублем. Это не менее значимое событие, чем дебют в воротах «ПСЖ» Доннаруммы. А Месси в этот день имел полное право, сидя в ложе «Парк де Пренс», потягивать мате из калебаса с аргентинским флагом.

? Leo Messi counting down the days until his home debut at the Parc des Princes ?? pic.twitter.com/P7L7FTokgQ — Ligue1 English (@Ligue1_ENG) September 11, 2021

«Монако» — «Марсель» — 0:2 (Дьенг, 37, 60).

Если марсельцы играют на выезде — взрыв эмоций гарантирован. Франция до сих пор обсуждает случившееся в Ницце, и в субботу обслуживавшая матч Стефани Фраппар сыграла на опережение, в дебюте выписав предупреждение Хорхе Сампаоли. Между тем гостям не хватало не только дисквалифицированного Пайета, но и удачи, так как дважды ворота «Монако» спасала штанга. И все же невезучий поначалу Дьенг закономерно открыл счет и в матче, и своим голам в лиге 1, тогда как у монегасков в отсутствие Головина были явные проблемы со сложной тактикой соперника. Подопечные Нико Ковача даже не могли попасть в створ, а поймавший кураж Дьенг издевательски легко разобрался с Дисаси, и при 0:2 шансов на спасение у красно-белых не осталось. Этот сезона для команды из княжества складывается ужасно — у нее три поражения в пяти турах.

Португалия: ничья в пользу «Бенфики»

«Спортинг» — «Порту» — 1:1 (Нуну Сантуш, 16 — Диас, 71)

Португальские класико частенько превращаются в мясорубку, и встреча на «Жозе Алваладе» не выбилась из общего ряда. К 4-й минуте арбитр уже вынес три предупреждения! К финальному свистку количество горчичников достигло двенадцати, и последний из них трансформировался в удаление форварда «Порту» Тони Мартинеса. Что до непосредственно футбольной части, то в первом тайме Нуну Сантуш наиграл на хет-трик. Однако, не сумев перехитрить вратаря в более очевидных ситуациях, забил единственный и сложный по исполнению гол. Покатившись за мячом под передачу Педро Порро, полузащитник «львов» носком бутсы переправил мяч под дальнюю штангу.

Sporting na frente do marcador!

Grande cruzamento de Porro na meia direita a encontrar Nuno Santos na ?rea que tocou caprichosamente na bola e bateu Diogo Costa.



Liga Portugal bwin (#5) | Sporting CP 1-0 FC Porto#LigaPortugalbwin #SCPFCP pic.twitter.com/jvSdg7i28d — VSPORTS (@vsports_pt) September 11, 2021

В итоге упущенные моменты аукнулись «Спортингу» после перерыва, когда колумбиец Диас, еще в ночь на пятницу забивший чилийцам в отборе на ЧМ-2022, напомнил: поражать цель он может только красиво. В этот раз вингер «драконов» прошел вдоль штрафной и из-под экс-зенитовца Нету закрутил мяч в дальний угол. Правда, ничья не устроила никого, кроме «Бенфики». «Орлы» начали сезон с пяти побед и опережают обоих своих вечных конкурентов на четыре очка.

QUE GOLA?O DE LUIS D?AZ!

O internacional colombiano driblou os defesas do Sporting, enquadrou-se com a baliza e rematou sem qualquer hip?tese para Ad?n. Est? feito o empate.



Liga Portugal bwin (#5) | Sporting CP 1-1 FC Porto#LigaPortugalbwin #SCPFCP pic.twitter.com/uUWNTZ9Dqh — VSPORTS (@vsports_pt) September 11, 2021

Статистика дня

1-ю победу в новом сезоне АПЛ одержал «Арсенал». Из 30 ударов по воротам «Норвича» цели достиг один — в исполнении Обамеянга.

4 мяча пропустил «Демирспор» в дебютном матче принявшего команду Винченцо Монтеллы. Так плохо иностранные тренеры не начинали работу в чемпионате Турции с 1990 года, когда «Фенербахче» Гуса Хиддинка проиграл со счетом 1:6.

5 мячей в этом сезоне забили выходившие на замену футболисты «Бенфики», и два из них на счету украинца Яремчука.

Marca Roman Yaremchuk!

Grimaldo solto no corredor esquerdo, cruzou para a ?rea e o avan?ado ucraniano s? teve de encostar para o fundo das redes.



Liga Portugal bwin (#5) | CD Santa Clara 0-5 SL Benfica#LigaPortugalbwin #CDSCSLB pic.twitter.com/hULbPylvdL — VSPORTS (@vsports_pt) September 11, 2021

69 ударов за четыре тура нанесли футболисты «Вулверхэмптона», прежде чем впервые поразили ворота соперника благодаря автоголу.