Итальянские пощечины Миранчуку. Почему отъезд россиян в Европу в последние 12 лет ничего не дает ни им, ни сборной?

Игорь Рабинер — о проблемах наших легионеров.

Горько читать уничижительные оценки итальянской прессы в адрес Алексея Миранчука после матча его «Аталанты» с «Фиорентиной» Александра Кокорина, о котором не пишут уже почти вообще ничего. Характеристики вроде «никакой» — еще не худшие, случаются и похлеще.

Горько — но правде-то в глаза надо смотреть.

Человеку дали в «Аталанте» шанс. Редчайший, тот, в который надо было вгрызаться акульими зубами.

Он его прощелкал. Как и все три — в сборной России у Валерия Карпина на разных позициях.

И вот скажите мне после этого — в чем не прав был Станислав Черчесов с его «золотым активом»? Притом что у него Миранчук важный гол, финнам на Евро, позже все-таки забил...

Вот хочешь, чтобы у него получилось, видишь талант, ждешь. А на выходе в Европе — пока ничего. Почти. Футболист есть. Спортсмена нет.

Мы хотим, чтобы наши лучшие футболисты уезжали в Европу и выходили на новый уровень, а затем тянули на этот уровень и сборную. Если смотреть на ситуацию линейно, так и должно происходить.

Но отчего-то не происходит. И не только с Миранчуком.

Давайте вспомним, что было со сборной Гуса Хиддинка, а затем Дика Адвоката после того, как ее лидеры поуезжали по Англиям да Германиям. На Евро-2008 у нас был один-единственный легионер, и тот Саенко. Команда выдала два шедевральных матча со Швецией и Голландией — и взяла бронзу.

Первым уехал Павлюченко, далее — Жирков, Аршавин, Билялетдинов, пропустивший Евро из-за травмы Погребняк. Далее сам Гус стал совмещать с «Челси»...

Поднялся ли уровень команды? Два отборочных матча ЧМ-2010 с Германией провели хорошо, но в обоих проиграли. А закончилось все Марибором. И при Адвокате отбор прошли уверенно, финальный турнир с чехами начали потрясающе, но потом...

А сильно ли помогало нашей сборной обилие классных, между прочим, легионеров в 1990-е и начале 2000-х? Да мы ни на одном ЧМ и Евро из группы не вышли, а на ЧМ-98 и Евро-2000 вообще не попали! Хотя уровень игроков и турниров, в которых они играют, были намного выше, чем и в 2008-м, и тем более в 2018-м, когда уровень российской лиги сильно упал.

Повторяю: нам всем хочется видеть как можно больше наших игроков в сильнейших лигах Европы, ощущать, что они могут играть и преуспевать в такой же крутой футбольной реальности, как наши хоккеисты — в НХЛ. И последние туда почему-то на меньшие, чем в КХЛ, деньги едут и показывают класс. Когда наши спортсмены выходят из зоны комфорта и заставляют собою гордиться — это круто. И страшно хочется еще испытать что-то подобное тому, что мы чувствовали в момент покера Аршавина на «Энфилде», правда?

Знаю, что и Карпин хочет, чтобы максимум его футболистов выступали в Европе. Вопрос только в том, что прямой зависимости между количеством легионеров и качеством выступления национальной команды нет. Мы чего-то добивались именно в тех случаях, когда легионеров у нас было меньше всего.

А вот почему так получается — хороший повод для размышлений. Хотя на самом-то деле — что в нем хорошего?..