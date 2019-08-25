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Звонимир Бобан прилетит в Мадрид для переговоров по Анхелю Корреа

10:53
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«Милан» намерен оформить трансфер нападающего «Атлетико» Анхеля Корреа. Руководитель футбольного отдела «россонери» Звонимир Бобан прилетит в Мадрид, для проведения финальных переговоров, сообщает Marca.

Итальянский клуб готов заплатить за 24-летнего аргентинца 42 миллиона евро и отдать 30 процентов от выручки с последующей продажи игрока. Однако мадридцы все еще требует за футболиста 50 миллионов.

Контракт Корреа с «Атлетико» рассчитан до 2024 года. Он выступает за команду с 2015 года, провел 178 матчей, забил 30 мячей.

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