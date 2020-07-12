Златан Ибрагимович: «Ни я, ни «Милан» еще не говорили о моем будущем»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о своем будущем в клубе.

— Я продолжу играть, только если смогу принести результат, — приводит слова Ибрагимовича Sky Italia. — Я не талисман. Следующий сезон? Давайте посмотрим, у меня все еще есть три недели моего контракта. Ни с моей стороны, ни со стороны «Милана» еще не начали говорить о будущем. Пока ничего не известно о моем будущем, нужно играть и закончить сезон как можно лучше, тогда посмотрим.