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Сегодня, 17:30

Зинедин Зидан может стать главным тренером «Ювентуса»

Иван Шитик
Корреспондент
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Зинедин Зидан.
Фото Reuters

Зинедин Зидан может вернуться в «Ювентус» в качестве главного тренера, утверждает L'Equipe.

Контракт действующего главного тренера «Юве» Массимилиано Аллегри истекает лишь летом 2025 года, но его будущее остается под вопросом, особенно после того, как весь совет директоров, включая Андреа Аньелли, ушел в отставку в прошлом месяце.

Ранее Зидан назывался основным кандидатом на пост главного тренера сборной Франции, но Дилье Дешам, с большой долей вероятности, продолжит работать с национальной командой.

Будучи игроком Зидан выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 годы. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, становился победителем Межконтинентального кубка и Кубка Интертото.

Также Зидан дважды играл в финале Лиги чемпионов с «Ювентусом», но оба раза терпел поражение.

Зинедин Зидан
ФК Ювентус
Массимилиано Аллегри
0
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
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 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
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 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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 - : -
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Специя – Аталанта
 - : -
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Торино – Верона
 - : -
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Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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Кремонезе – Ювентус
 - : -
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