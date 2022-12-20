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Сегодня, 17:08

«Ювентус» предложит новый контракт Ди Марии

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» предложит новый контракт полузащитнику Анхелю Ди Марии, сообщает La Gazetta dello Sport.

При переходе прошедшим летом в туринский клуб 34-летний аргентинец предпочел подписать однолетний контракт, чтобы в следующем сезоне вернуться в родной «Росарио Сентраль». Однако «бьянконери» попытаются сохранить игрока в своем составе.

В нынешнем сезоне вингер провел 7 матчей в серии А, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира, также забив один из голов в финале ЧМ-2022 против Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

Напомним, что Ди Мария пришел в «Юве» в качестве свободного агента.

Анхель Ди Мария
ФК Ювентус
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