Журналиста выгнали с телепередачи после того, как он назвал Лукаку негром в прямом эфире

Итальянский журналист был выгнан с телепередачи из-за слов в адрес форварда «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает Football Italia.

В эфире передачи Qui Studio a Voi Stadio журналист Луиджи Фурини назвал 30-летнего бельгийца негром. Он отказался приносить извинения, заявив, что это слово часто используют в рэпе. Руководитель телекомпании извинился за Фурини, самого журналиста выгнали с шоу.

Лукаку в прошедшем сезоне выступал на правах аренды за «Интер». Он провел за команду 37 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 7 результативных передач.

После окончания «Интер» мог выкупить форварда, но вышел из переговоров, когда выяснилось, что Лукаку параллельно общается с «Ювентусом», который в итоге также не стал подписывать игрока.