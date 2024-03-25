Павар восхитился итальянскими болельщиками

Защитник «Интера» Бенжамен Павар рассказал, что думает о болельщиках в Италии.

«Я очень счастлив, что открыл для себя чудесную страну, где невероятные болельщики. Страсть фанатов в Италии восхитительна, рад выступать в Италии», — цитирует футболиста Telefoot.

Футболист перешел в «Интер» из «Баварии» за 30 миллионов евро. В этом сезоне чемпионата Италии Павар провел 17 матчей и отдал один результативный пас.

«Интер» лидирует в турнирной таблице серии А.