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Дзенони: «Аталанте» не следует отдавать Миранчука в аренду или продавать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Аталанты» Кристиан Дзенони считает, что его бывшему клубу не стоит расставаться с российским полузащитником Алексеем Миранчуком.

«Я считаю, что «Аталанте» не следует отдавать Миранчука в аренду или продавать его. Алексей сейчас очень важный игрок для команды, почти в каждом матче он совершает голевые действия, нет никакого смысла отпускать его в аренду, впереди много матчей, он точно пригодится. Гасперини не враг себе, если Миранчук мало играл, значит были причины. Сейчас есть причины, по которым он играет чаще. Миранчуку нужно продолжать в том же духе, тогда он будет играть», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Дзенони.

В этом сезоне 28-летний Миранчук сыграл в 16 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/34/1005531225_byivshiy_igrok_atalantyi_dzenoi_ya_schitayu_chto_atalante_ne_sleduet_otdavat_miranchuka_v_arendu_ili_prodavat
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
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Журналист Франки считает, что пока рано говорить о прогрессе Миранчука
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7
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 Рома 19 8 5 6 31-21 29
9
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