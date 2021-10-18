Жозе Моуринью: «Судейство? Оставлю это экспертам»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после матча восьмого тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:1) сказал, что не хочет обсуждать работу главного арбитра Даниэле Орсато.

«Я не буду говорить об арбитре, — цитирует Моуринью в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести. — Оставлю это экспертам, пусть они судят об этом. Оскорбления болельщиков? Может быть. За пределами стадиона меня просят о фотографиях и автографах. На стадионе — другое дело. Приятно, что вернулся настоящий футбол с болельщиками на трибунах».

Единственный мяч забил Мойзе Кин. У «Ромы» на 44-й минуте пенальти не реализовал Жордан Верету — его удар отбил Войцех Щенсны.