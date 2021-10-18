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Аллегри о матче с «Ромой»: «Важная победа, еще один шаг вперед в таблице»

Аллегри прокомментировал победу «Ювентуса» над «Ромой»
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:0).

«Мне нравится счет 1:0, так как это хороший результат, тем более, что мы снова не пропустили. «Рома» — технически хорошая команда, они создали нам проблемы на старте матча, но затем мы забили хороший гол и со временем улучшили свою игру.

Это важная победа, еще один шаг вперед в таблице и дальнейший прогресс в сезоне. Нам не хватало Дибалы, Де Лигта, Рабьо. Мората вышел только в концовке, но когда все играют с таким настроем, вы не пропустите столько голов», — приводит слова Аллегри DAZN.

После этого матча «Ювентус» с 14 очками занимает седьмое место в серии А, «Рома» с 15 очками — на четвертой строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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