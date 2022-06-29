Жоржиньо хочет вернуться в Италию из «Челси» этим летом
Полузащитник «Челси» Жоржиньо прилетел в Милан, где у него должны пройти переговоры с клубами серии А, сообщает инсайдер Николо Скира.
Контракт футболиста с «Челси» истекает летом 2023 года, и «синие» не могут договориться о новом соглашении. Сам Жоржиньо хотел бы покинуть лондонский клуб и окончательно вернуться в Италию.
В прошлом году Жоржиньо был признан лучшим футболистом Европы по версии УЕФА. Также игрок вошел в топ-5 в голосовании на «Золотой мяч».
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего хавбека сборной Италии в 40 миллионов евро.
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2
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3
|Наполи
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|0-0
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4
|Ювентус
|0
|0
|0
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|0-0
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5
|Лацио
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|0
|0
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|0-0
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6
|Рома
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|0-0
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7
|Фиорентина
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|0
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|0-0
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8
|Аталанта
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|0
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|0-0
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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|0
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0-0
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13
|Болонья
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
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|0
|0
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|0
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20
|Монца
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|0
|0
|0-0
|0
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36 тур
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38 тур
|14.08
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Милан – Удинезе
|- : -
|14.08
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
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Ювентус – Сассуоло
|- : -
|14.08
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|00:00
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Лечче – Интер
|- : -
|14.08
|00:00
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|00:00
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|00:00
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|14.08
|00:00
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Специя – Эмполи
|- : -
|14.08
|00:00
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Верона – Наполи
|- : -
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