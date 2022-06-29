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Жоржиньо хочет вернуться в Италию из «Челси» этим летом

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Жоржиньо прилетел в Милан, где у него должны пройти переговоры с клубами серии А, сообщает инсайдер Николо Скира.

Контракт футболиста с «Челси» истекает летом 2023 года, и «синие» не могут договориться о новом соглашении. Сам Жоржиньо хотел бы покинуть лондонский клуб и окончательно вернуться в Италию.

В прошлом году Жоржиньо был признан лучшим футболистом Европы по версии УЕФА. Также игрок вошел в топ-5 в голосовании на «Золотой мяч».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего хавбека сборной Италии в 40 миллионов евро.

Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
ФК Челси
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