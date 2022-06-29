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Представитель Лукаку заявил, что «Челси» и «Интер» оформили трансфер нападающего

Иван Шитик
Корреспондент
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Советник нападающего «Челси» Ромелу Лукаку Себастьян Ледюре заявил, что все детали перехода игрока в «Интер» уже улажены.

«Мы подписали все документы. «Интер» и «Челси» проделали отличную работу.

Что дальше? Наслаждаться возвращением в «Интер», — сказал представитель игрока в интервью Sky Italia.

Ранее сообщалось, что клуб арендует 29-летнего нападающего у «Челси» до конца сезона-2022/23.

Лукаку перешел из «Интера» в «Челси» прошлым летом, заключив контракт до конца сезона-2025/26. В сезоне-2021/22 форвард провел 42 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.

Ромелу Лукаку
ФК Интер (Интернационале)
ФК Челси
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