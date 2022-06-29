Источник: «Рома» отказалась от матча с «Барселоной» за Кубок Гампера из-за давления со стороны президента «ПСЖ»

28 июля «Рома» без объяснения причин отказалась играть в матче за Кубок Жоана Гампера, в котором должна была встретиться с «Барселоной».

По информации Corriere dello Sport, на римский клуб оказал давление президент «ПСЖ» и глава Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Аль-Хелаифи.

Владелец «Ромы» Дэна Фридкина также является членом совета директоров и исполнительного комитета ECA. Именно глава ассоциации убедил Фридкина отказаться от участия в Кубке Гампера.

Аль-Хелаифи выступил против участия «Ромы» в матче против «Барселоны», поскольку каталонцы — одни из основателей Суперлиги и по-прежнему хотят возродить турнир. Против Суперлиги выступали УЕФА и ECA.