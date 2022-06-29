Источник: «Рома» отказалась от матча с «Барселоной» за Кубок Гампера из-за давления со стороны президента «ПСЖ»
28 июля «Рома» без объяснения причин отказалась играть в матче за Кубок Жоана Гампера, в котором должна была встретиться с «Барселоной».
По информации Corriere dello Sport, на римский клуб оказал давление президент «ПСЖ» и глава Ассоциации европейских клубов (ECA) Нассер Аль-Хелаифи.
Владелец «Ромы» Дэна Фридкина также является членом совета директоров и исполнительного комитета ECA. Именно глава ассоциации убедил Фридкина отказаться от участия в Кубке Гампера.
Аль-Хелаифи выступил против участия «Ромы» в матче против «Барселоны», поскольку каталонцы — одни из основателей Суперлиги и по-прежнему хотят возродить турнир. Против Суперлиги выступали УЕФА и ECA.
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12
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13
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
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Сампдория – Аталанта
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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