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Жиру — о сэйве в воротах «Милана»: «Благодарю перекладину»

Виктория Кравченко
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Оливье Жиру.
Фото Reuters

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал, что думает о матче 8-го тура серии А против «Дженоа» (1:0). Он признался, что очень горд командой.

На 90+9-й минуте игры вратарь «Милана» Майк Маньян получил красную карточку после того, как в прыжке за штрафную вынес форварда «Дженоа» Калеба Экубана коленом в шею.

В ворота миланцев после удаления Меньяна встал форвард Оливье Жиру. Голкипер хозяев Хосеп Мартинес также был удален с поля за фол в атаке (для футболиста это была вторая желтая карточка). Его заменил другой вратарь команды Никола Леали Кони де Винтер.

«Со мной никогда такого не происходило, но я очень горжусь командой. Я смог сделать сделать отличный сейв, но также мне очень повезло, я благодарю перекладину. Футболка Меньяна? Теперь я поставлю ее в рамку», — цитирует Жиру сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

После этой встречи красно-черные возглавили турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 21 очко. Красно-синие расположились на 15-й позиции (8 очков).

Оливье Жиру
ФК Дженоа
ФК Милан
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 Интер 8 6 1 1 21-5 19
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 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
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 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
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 Монца 7 2 3 2 5-7 9
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