Жиру — о сэйве в воротах «Милана»: «Благодарю перекладину»
Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал, что думает о матче 8-го тура серии А против «Дженоа» (1:0). Он признался, что очень горд командой.
На 90+9-й минуте игры вратарь «Милана» Майк Маньян получил красную карточку после того, как в прыжке за штрафную вынес форварда «Дженоа» Калеба Экубана коленом в шею.
В ворота миланцев после удаления Меньяна встал форвард Оливье Жиру. Голкипер хозяев Хосеп Мартинес также был удален с поля за фол в атаке (для футболиста это была вторая желтая карточка). Его заменил другой вратарь команды Никола Леали Кони де Винтер.
«Со мной никогда такого не происходило, но я очень горжусь командой. Я смог сделать сделать отличный сейв, но также мне очень повезло, я благодарю перекладину. Футболка Меньяна? Теперь я поставлю ее в рамку», — цитирует Жиру сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
После этой встречи красно-черные возглавили турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 21 очко. Красно-синие расположились на 15-й позиции (8 очков).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|8
|7
|0
|1
|16-8
|21
|
2
|Интер
|8
|6
|1
|1
|21-5
|19
|
3
|Ювентус
|8
|5
|2
|1
|14-6
|17
|
4
|Наполи
|7
|4
|2
|1
|16-6
|14
|
5
|Фиорентина
|7
|4
|2
|1
|15-10
|14
|
6
|Аталанта
|7
|4
|1
|2
|11-5
|13
|
7
|Лечче
|8
|3
|3
|2
|9-10
|12
|
8
|Болонья
|8
|2
|5
|1
|8-6
|11
|
9
|Сассуоло
|8
|3
|1
|4
|12-14
|10
|
10
|Фрозиноне
|7
|2
|3
|2
|9-10
|9
|
11
|Монца
|7
|2
|3
|2
|5-7
|9
|
12
|Торино
|8
|2
|3
|3
|6-9
|9
|
13
|Дженоа
|8
|2
|2
|4
|10-12
|8
|
14
|Верона
|7
|2
|2
|3
|4-6
|8
|
15
|Рома
|7
|2
|2
|3
|15-11
|8
|
16
|Лацио
|7
|2
|1
|4
|7-10
|7
|
17
|Удинезе
|8
|0
|5
|3
|4-12
|5
|
18
|Эмполи
|8
|1
|1
|6
|1-16
|4
|
19
|Салернитана
|7
|0
|3
|4
|4-14
|3
|
20
|Кальяри
|7
|0
|2
|5
|2-12
|2
|6.10
|19:30
|
Эмполи – Удинезе
|0 : 0
|6.10
|21:45
|
Лечче – Сассуоло
|1 : 1
|7.10
|16:00
|
Интер – Болонья
|2 : 2
|7.10
|19:00
|
Ювентус – Торино
|2 : 0
|7.10
|21:45
|
Дженоа – Милан
|0 : 1
|8.10
|13:30
|
Монца – Салернитана
|- : -
|8.10
|16:00
|
Фрозиноне – Верона
|- : -
|8.10
|16:00
|
Лацио – Аталанта
|- : -
|8.10
|19:00
|
Кальяри – Рома
|- : -
|8.10
|21:45
|
Наполи – Фиорентина
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|10
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|5
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|5
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|5
|
|
Альфред Данкан
Фиорентина
|3
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Майк Меньян
Милан
|6
|1
|1
|
|
Санди Ловрич
Удинезе
|7
|1
|1
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0