Пиоли — о Жиру в воротах «Милана»: «Встать хотел Пулишич, но мы сказали ему, что он слишком низкий»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после победы в матче 8-го тура чемпионата Италии над «Дженоа» (1:0) прокомментировал игру форварда Оливье Жиру в воротах.

«Подобного никогда не было. Встать в ворота хотел Пулишич, но мы сказали ему, что он слишком низкий, так что за дело взялся Жиру. На протяжении матча происходило множество странных вещей. Мы знали, что он будет тяжелым, но выстояли. Это триумф менталитета, характера, силы, я очень доволен футболистами.

Смотреть в таблицу еще рано. За скудетто поборются 3-4 команды. Но такой результат полезен для самооценки после серии тяжелых матчей», – приводит слова Пиоли Sky Sport Italia.

На 90+9-й минуте игры вратарь «Милана» Майк Маньян получил красную карточку после того, как в прыжке за штрафную вынес форварда «Дженоа» Калеба Экубана коленом в шею. В ворота миланцев после удаления Меньяна встал форвард Оливье Жиру.

После этой встречи красно-черные возглавили турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 21 очко. Красно-синие расположились на 15-й позиции (8 очков).