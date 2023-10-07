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7 октября, 23:49

«Милан» победил «Дженоа», в ворота миланцев после удаления Меньяна встал Жиру

Алина Савинова
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Игроки «Милана» и «Дженоа».
Фото Reuters

«Милан» на выезде обыграл «Дженоа» в матче 8-го тура серии А — 1:0.

Победу гостям принес гол нападающего Кристиана Пулишича на 87-й минуте встречи. На 90+9-й минуте игры вратарь «Милана» Майк Маньян получил красную карточку после того, как в прыжке за штрафную вынес форварда «Дженоа» Калеба Экубана коленом в шею. В ворота миланцев после удаления Меньяна встал форвард Оливье Жиру. Голкипер хозяев Хосеп Мартинес также был удален с поля за фол в атаке (для футболиста это была вторая желтая карточка). Его заменил другой вратарь команды Никола Леали Кони де Винтер.

После этой встречи красно-черные возглавили турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 21 очко. Красно-синие расположились на 15-й позиции (8 очков).

22 октября «Милан» дома сыграет против «Ювентуса». «Дженоа» в этот же день встретится с «Аталантой».

Италия. Серия А. 8-й тур
07 окт, 21:45. Luigi Ferraris (Генуя)
Дженоа
0:1
Милан

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2023-2024/
Футбол
ФК Дженоа
ФК Милан
Серия А
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Наполи 7 4 2 1 16-6 14
5
 Фиорентина 7 4 2 1 15-10 14
6
 Аталанта 7 4 1 2 11-5 13
7
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
8
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
9
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
10
 Фрозиноне 7 2 3 2 9-10 9
11
 Монца 7 2 3 2 5-7 9
12
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
13
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
14
 Верона 7 2 2 3 4-6 8
15
 Рома 7 2 2 3 15-11 8
16
 Лацио 7 2 1 4 7-10 7
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 7 0 3 4 4-14 3
20
 Кальяри 7 0 2 5 2-12 2
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6.10 19:30
Эмполи – Удинезе
 0 : 0
6.10 21:45
Лечче – Сассуоло
 1 : 1
7.10 16:00
Интер – Болонья
 2 : 2
7.10 19:00
Ювентус – Торино
 2 : 0
7.10 21:45
Дженоа – Милан
 0 : 1
8.10 13:30
Монца – Салернитана
 - : -
8.10 16:00
Фрозиноне – Верона
 - : -
8.10 16:00
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Хвича Кварацхелия

Наполи

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Майк Меньян

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 6 1 1
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