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Сегодня, 12:45

Жиру хочет получать по новому контракту 3,7 миллиона евро, «Милан» дает 3,5

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Оливье Жиру должен продлить контракт с «Миланом», сообщает Sky Sport Italia.

Стороны достигли принципиальной договоренности, но пока все еще не согласовали сумму зарплаты 36-летнего футболиста. Жиру хочет получать по новому контракту 3,7 миллиона евро плюс бонусы, «Милан» не готов платить ему более 3,5 миллиона.

Жиру в январе отклонил предложение «Эвертона» и выразил готовность остаться в «Милане» до конца карьеры.

Нынешнее соглашение форварда с «россонери» рассчитано до июня 2023 года. В этом сезоне французский форвард сыграл в 27 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.

Оливье Жиру
ФК Милан
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