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Дюрица считает, что Миранчук перейдет в более сильную команду из «Торино»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Ян Дюрица поделился мнением о перспективах российского полузащитника итальянского «Торино» Алексея Миранчука.

«Я рад за Миранчука в «Торино». В мою бытность игроком Алексей уже показывал, насколько он качественный футболист. Миранчук не побоялся и перешел в «Аталанту». Да, у футболистов такое бывает, что ты почти не играешь. Я рад за Алексея и его клуб. Сейчас у него точно все хорошо, ведь есть постоянная игровая практика. Миранчук получает удовольствие от футбола в «Торино». Он счастлив, потому что чувствует уверенность не только от себя, но и от главного тренера. Если Алексей продолжит в том же духе и по итогам Серии А выдаст хороший сезон, то «Торино» не станет для него последним клубом в Европе. Уверен, Миранчук уедет в еще более сильную команду», — приводит слова Дюрицы Sport24.

В нынешнем сезоне Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». 27-летний россиянин в сезоне-2022/23 провел за итальянский клуб 17 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-10-dyuritsa-torino-ne-stanet-poslednim-klubom-miranchuka-v-yevrope-on-pereydet-v-boleye-silnuyu-komandu
Алексей Миранчук
Ян Дюрица
Футбол
ФК Торино
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 Торино 21 8 6 7 22-22 30
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 Болонья 21 8 5 8 28-31 29
9
 Удинезе 21 7 8 6 28-23 29
10
 Монца 21 7 5 9 27-30 26
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 Ювентус 21 12 5 4 33-17 26
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14
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18
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