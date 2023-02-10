Дюрица считает, что Миранчук перейдет в более сильную команду из «Торино»

Бывший футболист «Локомотива» Ян Дюрица поделился мнением о перспективах российского полузащитника итальянского «Торино» Алексея Миранчука.

«Я рад за Миранчука в «Торино». В мою бытность игроком Алексей уже показывал, насколько он качественный футболист. Миранчук не побоялся и перешел в «Аталанту». Да, у футболистов такое бывает, что ты почти не играешь. Я рад за Алексея и его клуб. Сейчас у него точно все хорошо, ведь есть постоянная игровая практика. Миранчук получает удовольствие от футбола в «Торино». Он счастлив, потому что чувствует уверенность не только от себя, но и от главного тренера. Если Алексей продолжит в том же духе и по итогам Серии А выдаст хороший сезон, то «Торино» не станет для него последним клубом в Европе. Уверен, Миранчук уедет в еще более сильную команду», — приводит слова Дюрицы Sport24.

В нынешнем сезоне Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». 27-летний россиянин в сезоне-2022/23 провел за итальянский клуб 17 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.