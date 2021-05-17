Жервинью и Бруно Перес продолжат карьеры в «Трабзонспоре»

Форвард «Пармы» Жервинью продолжит карьеру в Турции. Президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу заявил, что уже договорился о контракте с 33-летним футболистом, сообщает Forza Parma.

Еще одним новичком команды станет защитник «Ромы» Бруно Перес.

«Мы уже обговорили все детали. Где-то через неделю они прилетят в Турцию и подпишут контракты», — отметил президент клуба.

Жервинью в этом сезоне провел за «Парму» 26 матчей в серии А и забил 5 голов.

На счету 31-летнего Переса 44 матча во всех турнирах, 2 гола и 4 голевые передачи.