Жервинью и Бруно Перес продолжат карьеры в «Трабзонспоре»
08:57
Форвард «Пармы» Жервинью продолжит карьеру в Турции. Президент «Трабзонспора» Ахмет Агаоглу заявил, что уже договорился о контракте с 33-летним футболистом, сообщает Forza Parma.
Еще одним новичком команды станет защитник «Ромы» Бруно Перес.
«Мы уже обговорили все детали. Где-то через неделю они прилетят в Турцию и подпишут контракты», — отметил президент клуба.
Жервинью в этом сезоне провел за «Парму» 26 матчей в серии А и забил 5 голов.
На счету 31-летнего Переса 44 матча во всех турнирах, 2 гола и 4 голевые передачи.
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