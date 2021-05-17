Гаттузо попал в число кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса»

«Ювентус» намерен летом расстаться с Андреа Пирло и найти нового главного тренера. Одним из кандидатов на эту должность стал тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо, утверждает Tuttosport.

При этом специалист является основным кандидатом на пост главного тренера «Фиорентины». Ранее, 16 мая появилась информация, что он уже практически договорился с клубом из Флоренции. Контракт будет рассчитан на два года, а Гаттузо будет зарабатывать 2 миллиона евро за сезон

До «Наполи» Гаттузо в течение полутора лет возглавлял «Милан». Ранее он также работал со «Сьоном», «Палермо», ОФИ и «Пизой».