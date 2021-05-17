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Чалханоглу заявил, что его будущее в «Милане» не зависит от попадания команды в Лигу чемпионов

06:30
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Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу поделился мнением о своем будущем в клубе.

«Мы взволнованы и хотим забронировать себе место в Лиге чемпионов. Я всегда говорил, что хочу попасть в Лигу чемпионов с «Миланом», однако мое будущее не зависит от этого. Я очень счастлив играть за «Милан». В конце сезона я сяду с Паоло Мальдини и Рики Массара за стол, чтобы обсудить свое будущее», — приводит слова Чалханоглу Sky Sport Italia.

В текущем сезоне 27-летний турок провел 42 матча за «Милан», в которых забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.

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