Чалханоглу заявил, что его будущее в «Милане» не зависит от попадания команды в Лигу чемпионов

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу поделился мнением о своем будущем в клубе.

« Мы взволнованы и хотим забронировать себе место в Лиге чемпионов. Я всегда говорил, что хочу попасть в Лигу чемпионов с «Миланом», однако мое будущее не зависит от этого. Я очень счастлив играть за «Милан». В конце сезона я сяду с Паоло Мальдини и Рики Массара за стол, чтобы обсудить свое будущее», — приводит слова Чалханоглу Sky Sport Italia.

В текущем сезоне 27-летний турок провел 42 матча за «Милан», в которых забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.