Жена Икарди: "Мауро готов играть"

Ванда Нара, жена и агент форварда "Интера" Мауро Икарди, сказала, что ее супруг готов вернуться на поле.

Аргентинец не участвовал в матче 29-го тура чемпионата Италии против "Лацио" (0:1). Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти объяснил отсутствие игрока его поведением.

- Мауро готов играть. Все зависит от решения тренера, - цитирует Нару Football Italia. - Мог ли он повести себя по-другому? Все зависит от того, как смотреть на ситуацию. Мы еще не слышали его версию. Он ждет возможности сыграть. Весь матч камеры были направлены на него. Конечно, он переживает за своих партнеров, но ему не обязательно публично говорить об этом.

Из-за разногласий с руководством клуба Икарди не попадал в заявку больше месяца и в последний раз выходил на поле 9 февраля. Также он был лишен капитанской повязки. Несмотря на это, форвард остается лучшим бомбардиром команды в сезоне (15 мячей). Ранее его отсутствие объясняли травмой.

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